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Владивосток отпраздновал Фестиваль моря
1 октября на Спортивной набережной Владивостока прошло крупное общегородское мероприятие – «Фестиваль моря». Празднование длилось весь день с 10.00 и развернулось на всей территории набережной, пишет Деловая газета "Золотой Рога".
Организаторами мероприятия выступили рекламное агентство «IG-Group» и журнал «VladHealth» при поддержке Управления по делам молодежи администрации г. Владивостока.
Фестиваль моря был задуман как семейный праздник, поэтому на нем было огромное количество конкурсов для малышей и их родителей. В целом для гостей была разработана широкая и увлекательная программа: конкурсы с приятными призами от генерального спонсора - Восточного банка, показательные выступления и мастер-классы от ведущих фитнес-центров, акробатическая разминка, проведенная одним из батутных центров города, творческие мастер-классы для детей и взрослых от игровых центров и многое другое.
В рамках фестиваля состоялись финальные соревнования на SUP, приуроченные к закрытию сезона, а также первые Дальневосточные гонки на сигвеях и соревнования роллеров!
Гости прогуливались по набережной, участвовали в конкурсах, вкушали дары моря на кулинарной площадке, дегустировали продукцию от ведущих кафе и ресторанов города, много фотографировались напротив прессволов праздника и нежной фотозоны в лепестках роз.
Жители и гости города с удовольствием не только следили, но и принимали активное участие в танцевальных выступлениях, проводимых на главной сцене мероприятия. Площадка «MoreMarket» порадовала присутствующих интересными и креативными товарами от местных творческих студий и объединений Владивостока. В соответствии с общей тематикой мероприятия были проведены лекции от ведущих специалистов ДВО РАН и ТИНРО по экологической и морской тематике.
Для самых маленьких гостей мероприятия были организованы конкурсы мыльных пузырей, рисунков на асфальте, стихотворений на морскую тематику, командного перетягивания каната, состязание по завязыванию морских узлов, квест «Поиск клада» и тематические игры для всей семьи. На игровой развлекательной площадке работали мастера по аквагриму. Здесь же любой желающий мог выполнить рисунок в стиле эмбро (на воде).
В финале праздника был организован настоящий бал «Залива Амурского волны», участники которого, облачившись в костюмы XIX века, кружились в танце под овации.
Завершающим аккордом общегородского праздника «Фестиваль моря» стал показ тематического фильма для всех желающих на площадке летнего кинотеатра Спортивной набережной.
«Фестиваль моря» впервые проводился во Владивостоке. Его главной миссией было привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения моря и уничтожения морских биоресурсов. Планируется, что данное мероприятие станет ежегодным.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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