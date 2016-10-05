Дальний Восток заселят южанами

Президенту в октябре представят очередной проект колонизации малонаселенных районов страны

Комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте подготовила предложения колонизации малонаселенных районов Дальнего Востока и Сибири.

Как удалось выяснить «Известиям», председатель комиссии Асламбек ПАСКАЧЕВ озвучит их на заседании совета в октябре, после чего предложения представят президенту. По словам Паскачева, необходима программа массового перемещения граждан из регионов с избытком трудовых ресурсов в места, где их не хватает. И первыми кандидатами на переселение, по его мнению, станут жители некоторых регионов Центральной России, Южного федерального округа и Северного Кавказа. По оценкам Паскачева, на юге страны проживает от 500 тыс. до 1 млн трудоспособных людей, готовых к переезду.

- Нам же нужно обрабатывать свои территории, нужно занимать обезлюдевшие регионы своими же гражданами, - пояснил Паскачев. - Например, за последние четверть века произошел отток населения с Дальнего Востока. Надо восполнять! Если мы создаем на Дальнем Востоке территорию опережающего развития, то там нужны люди. Надо определить, где и сколько специалистов нужно. Во-вторых, определить, из каких регионов завозить специалистов. Готовить надо и рабочие места, и жилье.

Привлечь специалистов из западных регионов страны, считает Паскачев, помогут льготные ссуды на приобретение жилья, «подъемные», повышенные зарплаты, обучение по востребованным специальностям, развитие инфраструктуры.

Напомним, что два года назад по предложению совета глава государства поручил создать условия для повышения мобильности граждан. Вслед за этим правительство утвердило план мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014–2018 годы. Однако, по мнению Паскачева, в рамках реализации этого плана сделано мало. Председатель комиссии считает, что документ надо расширить, а внутренней миграции придать массовый характер. При этом он отметил, что гражданам из других регионов России надо давать преимущество перед иностранной рабочей силой.

- Мы хотим, чтобы была разработана «дорожная карта». Поручение такое было, начало положено, но с учетом потребностей нашей страны этой работы мало, ее не хватает. И то, что намечено, нужно делать более масштабно, с учетом тех задач по развитию Дальнего Востока и Сибири, которые поставил президент. Да и в Центральной России некоторые регионы нуждаются в населении, - заключил Асламбек Паскачев.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий ВИШНЕВСКИЙ считает идею труднореализуемой по ряду объективных причин.

- Почему Россия не освоила по-настоящему Сибирь и Дальний Восток? Потому что всегда не хватало людей, - сказал он. - Еще Екатерина приглашала иностранцев, и они приезжали: немцы, греки, армяне, сербы. Нет у России демографического ресурса на такую огромную территорию, поэтому она остается неосвоенной или полуосвоенной. Представьте: вы живете в горах Кавказа, а должны поехать в Сибирь. Человек же всё взвешивает. Даже если поедет, пару лет пробудет, увидит, что холодно, и уедет.

Ученый убежден, что заселять Сибирь и Дальний Восток можно только за счет внешних ресурсов.

- У нас самая большая в мире территория, - говорит Вишневский. - А население для такой территории у нас по нынешним масштабам маленькое. Может, можно было бы приглашать китайцев, но это опасно, потому что соседи. Ни в коем случае нельзя. А европейцы не поедут. Екатерина создавала льготные условия, и в освоении Поволжья и Новороссии немецкие колонисты сыграли свою роль. Но это было тогда, а сейчас и в Европе нет избытка населения. Он есть только в развивающихся странах.

При этом Анатолий Вишневский подчеркнул, что вопрос заселения восточных регионов действительно очень важен с точки зрения сбалансированности страны.

- Проблема есть, и пути ее решения надо проработать более серьезно, - сказал Вишневский.

Начальник сектора демографии РИСИ Игорь БЕЛОБОРОДОВ также не поддерживает программу массового переселения, но по другим соображениям.

- Вместе с миграцией возрастают все риски, связанные с людьми с неопределенным статусом, - рассказал Белобородов. - Это касается и преступности, и психологического дискомфорта, и, самое главное, это касается повышения конфликтогенного потенциала. К примеру, возьмем мы 10% населения юга страны и переселим на Дальний Восток. Как они интегрируются в эти регионы со своими житейскими практиками? Ждут ли их там? Это крайне опасно делать.

Ученый считает, что задача властей состоит как раз в обратном - думать о том, как сделать общество более оседлым.

- Человек, живущий в регионе, где все нормально, не будет никуда уезжать. А мы вместо того, чтобы создать условия у него дома и приобщить его к созданию этих условий, говорим ему переезжать. Мы таким образом формируем прослойку людей, которых будет очень легко куда-то переманить, - сказал Белобородов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.