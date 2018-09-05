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Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
05 Сентября 2018, 12:36 | Приморье
На пресс-конференции с журналистами сегодня, 5 сентября, врио губернатора Приморского края поделился планами властей в сфере образования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Эта новость обрадует школьников, но еще больше - их родителей. В планах региональных властей появилась очень нужная инициатива: всем школьникам выдавать специальные сертификаты. С их помощью ребята сами смогут выбирать кружки и секции, которые они хотят посещать. Этими сертификатами они будут "расплачиваться" за дополнительные занятия. Денежным эквивалентом сертификата непосредственно с организаторами, репетиторами и тренерами будут рассчитываться приморские власти.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Соб. инф.
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