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Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
Финансовый университет при правительстве РФ уже несколько лет проводит исследования, посвященные отношению граждан России к желаемой продолжительности жизни. Респондентам задается вопрос: «Какова должна быть продолжительность жизни, чтобы можно было сказать, что человек прожил достаточно долго, чтобы продолжительность его жизни можно было назвать достойной и справедливой?»
Исследование проходило в 38 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек - от Северо-Западного федерального округа до Дальнего Востока. Приятно удивили Владивосток и Хабаровск.
Например, во Владивостоке среднее значение достойной и справедливой продолжительности жизни, которого его жители хотели бы достичь, составляет 87 лет, что намного выше, чем по стране в целом.
Также во Владивостоке доля приверженцев здорового образа жизни составляет 63%, в Хабаровске - 60%, что намного выше среднероссийского показателя, причем Хабаровск - один из лидеров по росту численности сторонников здоровых привычек и бережного отношения к собственной жизни. Здесь 56% респондентов заявили о том, что сторонников ЗОЖ в городе за последнее время стало намного больше.
Во Владивостоке 49% респондентов заявили о том, что в их городе за последнее время люди стали меньше употреблять алкоголь, в Хабаровске того же мнения придерживаются 50% населения. В обоих городах доля тех, кто говорит о снижении пьянства, намного выше среднероссийского показателя. И половина жителей настаивает на том, что необходимо принимать дальнейшие меры по сокращению потребления алкоголя.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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