Владивосток выбирает приоритеты благоустройства

В единый день голосования, 9 сентября, жители Владивостока смогут выбрать не только губернатора Приморья, но и приоритеты по благоустройству краевого центра.

Список для голосования сформирован на основе обращений граждан, поступающих в администрацию города, и это по-настоящему актуальные и очень востребованные проекты. В 2019 году будут реализованы предложения, набравшие больше всего голосов.

Как рассказали в администрации Владивостока, в рамках данного проекта город условно поделили на 41 участок. В каждом из них на выбор горожан представят от 2 до 6 решений проблемных вопросов, всего порядка 130 проектов.

К примеру, жителям Советского района представят на выбор 15 проектов. Три из них, получивших больше всего голосов, будут реализованы уже в 2019 году. В их числе – оборудование зоны отдыха на прибрежной полосе в районе Седанки, благоустройство в районе озера лотосов на Океанской, реконструкция стадионов возле школ № 58, 60 или 63, ремонт внутриквартальной дороги на Чкалова, 12, 14, 16, парковка на 60 машин возле поликлиники на Давыдова, 4 и другие проекты.

На выбор жителей Первореченского района представлено 18 проектов по благоустройству. В их числе – строительство моста через Вторую речку в районе Бородинской, строительство дорожной развязки на пересечении Выселковой – Бородинской – Анны-Щетининой, устройство зоны отдыха на мысе Калузина в районе Моргородка, организация рынка на 3-й Рабочей, ремонт дороги от Моргородка до ДОСААФ с восстановлением моста через реку Ишимку, асфальтирование грунтовой дороги от Сабанеева до Адмирала Юмашева и другие.

В Первомайском районе на голосование вынесено: благоустройство видовой площадки на Добровольского, 13, восстановление ливневой канализации по Гульбиновича, 8/2, ремонт лестниц на Никифорова, 2 и 47, Добровольского, 9, Полярной, 7, Часовитина, 21, Окатовой, 11, Кипарисовой, 28 и другие.

«Важная задача, которую перед всеми специалистами городской администрации поставил глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО – это работа с обращениями граждан. Все они должны быть не просто приняты, проанализированы, но и выполнены. Самое главное – это не только слушать, но и слышать жителей», - сообщили в управлении по работе с обращениями граждан.

Отметим, для реализации проектов будут выделены дополнительные средства из краевого бюджета, благодаря чему город получит возможность уже в ближайшее время решить 41 поставленную жителями задачу.

Со всеми проектами можно познакомиться на сайте администрации Владивостока: www.vlc.ru