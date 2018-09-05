Приморцы массово уезжают не только в центр страны, но и за рубеж

За I полугодие текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 5.4 тыс. человек и на 1 июля 2018 года составила 1907.6 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 63.8%, так и по причине миграционного оттока – 36.2%. За пределы края, только учтенных, выехало в регионы России более 11 000 приморцев, в другие страны – 4200 человек.

За январь-июнь 2018 года в Приморском крае было зарегистрировано родившихся живыми 9.7 тыс. детей (на 4.6% меньше, чем в I полугодии 2017), при этом коэффициент на 1000 человек населения снизился до 10.2. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 59.7% всех родившихся детей, сообщили в Приморскстате.

За I полугодие 2018 года в крае число умерших превысило число родившихся на 35.4% (за I полугодие 2017 – на 28%) и составило 13.1 тыс. человек (13.9 умерших на 1000 человек населения). Значительно выросла смертность от болезней нервной системы – на 44.4% и от «старости» - на 10.7%. Мужская смертность превысила женскую на 9% и составила 6.9 тыс. человек.

Показатель младенческой смертности составил 4.3 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-июне 2017 – 5.9).

Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков уменьшилось на 1.9%, количество разводов осталось на уровне прошлого года. На 1000 заключенных браков пришлось 793 развода (в I полугодии 2017 – 778).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-июнь 2018 года составило 8.6 тыс. человек (на 5.2% больше, чем в январе-июне 2017), из других стран – 5 тыс. человек (на 23.8% больше). Выехало в другие регионы России 11.3 тыс. человек (на 1.1% меньше), в другие страны – 4.2 тыс. человек (на 23.3%).

За I полугодие 2018 года сменили место жительство на территории края 20.8 тыс. приморцев (на 3.3% больше, чем в январе-июне 2017), из них 9.1 тыс. человек сменили постоянную регистрацию.