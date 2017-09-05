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На Русском перед ВЭФ прошел экологический субботник

05 Сентября 2017, 16:47 | Приморье

В Приморье в соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы и программой Года экологии продолжают осуществляться меры и мероприятия, призванные улучшить состояние природы и комфорт проживания людей в регионе.

Так, в субботу, 2 сентября, на острове Русском на территории памятника природы «Геологический разрез Чернышевский» прошел экологический субботник. Акция была приурочена к Году экологии в России.

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, в ходе субботника убрали и вывезли мусор с прибрежной зоны памятника природы краевого значения.

 

Уссурийску строят новую дамбу

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», во время августовских ливней серьезный ущерб от затопления строений и хозяйств был нанесен уссурийцам. В связи с этим по распоряжению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО принимаются дополнительные меры для защиты города от наводнений.

Во время недавнего посещения Уссурийска губернатор отметил: «Что касается защиты города от предстоящих тайфунов - сейчас мы строим еще одну дамбу, которая защитит муниципалитет от наводнения». Это строительство сегодня ведется в рамках региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края».

Согласно принятому плану по повышению защиты населенных пунктов от наводнений в течение ближайших пяти лет в 13 муниципалитетах края будут построены 11 новых инженерных гидротехнических сооружений, реконструированы - два и отремонтированы - семь. Чтобы минимизировать последствия водной стихии, в Приморье также расчищаются, спрямляются и углубляются русла рек, на что выделяются соответствующие бюджетные средства.

Предполагается, что затраты на меры по противодействию наводнениям в Приморье в течение пяти лет составят более 2,7 млрд рублей, из которых 1,9 млрд придется на федеральный бюджет,762 миллиона – на краевой и 106,9 миллиона – на местные бюджеты. Также по поручению губернатора в крае продолжается проверка гидротехнических сооружений, расположенных в пострадавших от последнего паводка районах края.

 

В столице Приморья появится заправка для электромобилей

Во Владивостоке, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Краснодаром и другими городами России и Казахстана, в ближайшее время предполагается установить одну из станций постоянного тока «Фора» ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилей, к пробной партии которых в настоящее время приступает Рязанский приборный завод.

Отмечается, что всего в России в настоящее время около тысячи электромобилей. Однако в ближайшие годы прогнозируется быстрый рост экологичного автотранспорта, и проблема заправки станет особо актуальной. Над этой проблемой сейчас работают отечественные ученые, которые и предложили новые решения.

Подсчитано, что станции электрозаправки нового типа позволят производить полный заряд машинных аккумуляторов в течение всего 15-60 минут, что в десять раз быстрее, чем на электрозаправочных станциях переменного тока. То есть водители безвредных для природы машин смогут экономить и время, и деньги. Руководство предприятия сообщило, что в настоящее время станции проходят успешные испытания.

 

Ученые обсудят во Владивостоке изменения окружающей среды

С 22 сентября по 1 октября во Владивостоке состоится 26-я Конференция Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС), организаторами которой выступают ФГБНУ «ТИНРО-Центр» и Росрыболовство при содействии Министерства иностранных дел РФ и администрации Приморского края. Основные мероприятия конференции запланированы на о. Русском в кампусе ДВФУ.

На этом очередном форуме международной организации, объединяющей в решении экологических и иных проблем тихоокеанские страны, главным станет обсуждение темы «Изменения окружающей среды в северной части Тихого океана и их влияние на биоресурсы и экосистемные услуги».

Предполагается, что в конференции ПИКЕС во Владивостоке примут участие около 400 представителей из 18 стран и ряда международных организаций. Российская Федерация на ней будет представлена 88 специалистами, в том числе 22 сотрудниками  ФГБНУ «ТИНРО-Центр».

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: экология  ТИНРО-Центр  вэф 






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