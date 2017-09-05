Год начали с экологии

В День знаний свыше 190 тысяч приморских школьников узнали о самом главном для себя и страны

Первого сентября, в День знаний, на открытом уроке многие приморские школьники услышали о многих важных вещах, связанных с развитием устремленной в будущее России и своего края. В частности - о «дальневосточном гектаре», о Годе экологии и Годе особо охраняемых природных территорий, в рамках которых сейчас особенно успешно выполняются меры, заложенные в государственной программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, о бережном отношении к природным ресурсам и о том, какие возможности открываются после окончания средней общеобразовательной школы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отмечали в Минобразования РФ, программа проведения открытых уроков сегодня отвечает приоритетным направлениям проекта «Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года», разрабатываемого в настоящее время правительством РФ.

По данным департамента образования и науки Приморского края, в этом году школьный звонок 1 сентября прозвенел в 522 муниципальных и государственных общеобразовательных организациях для примерно 191,4 тысячи ребят, из которых 22 тысячи - первоклассники. При этом во всех школах края для них прошел тематический урок «Россия, устремленная в будущее», и они могли представить себе ее бескрайние просторы, неисчислимые природные богатства, чистый воздух и чистую воду, струящуюся из природных родников.

В школах Владивостока прошли также и «уроки доброты», связанные с общероссийским Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Их нацеленность - это воспитание у ребят толерантного отношения и взаимоуважения к окружающим вне зависимости от их веры, национальной и расовой принадлежности, особенностей внешности.

Ближе к вечеру 1 сентября, в 16:00, приморские школьники старших классов смогли присоединиться к всероссийскому открытому уроку по профориентации. Как сообщили газете «Золотой Рог», этот урок прошел в формате видеоконференции. В ходе не состоялся прямой разговор с находящимися на орбите, на Международной космической станции российскими космонавтами Сергеем РЯЗАНСКИМ и Федором ЮРЧИХИНЫМ, прошел профлекторий, в котором приняли участие руководители компаний «Ростелеком», «Российские железные дороги», «Росатом», «Россети», «P-фарм» и «Алмаз-Алтей».

Такая форма проведения открытого урока позволила ученикам задавать свои вопросы высокопоставленным лекторам напрямую. В режиме интернет-трансляции к уроку смогли подключаться отдельные учреждения образования и сами старшеклассники со своих домашних компьютеров или иных гаджетов. Урок проходил на главной странице портала «ПроекКТОриЯ», в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Многие школьники края таким образом смогли ознакомиться и с видеозаписью встречи президента РФ Владимира ПУТИНА со школьниками одной из ярославских школ. Напомним, что в прошлом году руководитель страны накануне учебного года беседовал со школьниками Владивостока.

Как отметили сотрудники департамента, в новом учебном году, как и в минувшем, все школы Приморья получат безлимитный и бесплатный доступ к государственным информационным системам сферы образования «Электронная школа Приморья» и «Контингент». Эти возможности позволят работать над повышением экологической культуры школьников, по прививанию им бережного отношения к природным ресурсам, грамотному сбору и использованию отходов и многому другому. Кроме того, для 40 школ края было закуплено и установлено современное учебное оборудование кабинетов естественных наук, и в ближайшее время такое же оборудование получат еще в 40 школах края.

К проведению открытого урока подключились многие городские и муниципальные библиотеки, где так же много говорилось о природе края, о бережном к ней отношении, о краеведении и многом другом. Школьники могли ознакомиться с тематическими выставками.

В департаменте образования и науки Приморья также отметили, что все школы края максимально были подготовлены не только для общего образовательного процесса, но и для начальной профориентации, для повышения экологического уровня школьников, всестороннего постижения ими окружающего мира.

В этом году на капитальный ремонт муниципальных школ было направлено 55 миллионов рублей, что более чем в два раза превысило уровень соответствующего финансирования прошлого года. Всего было предусмотрено отремонтировать 45 школьных объектов в 11 муниципальных образованиях края.

Работа по модернизации школ продолжается. Благодаря ей в 95 детских учреждениях созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а в 29-ти - могут обучаться детишки с интеллектуальными нарушениями.

На фото: Одной из главных тем тематического урока «Россия, устремленная в будущее», который прошел во всех школах страны 1 сентября, стали вопросы экологии. Фото Игоря Кухаря.

Виктор КУДИНОВ.