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Приморцам покажут "Путь к Богу"

05 Сентября 2017, 17:10 | Приморье

Фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия» покажут на кинофестивале «Меридианы Тихого» в номинации «Сделано во Владивостоке»

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», который пройдёт в этом году с 9 по 15 сентября, объявил полную программу юбилейного пятнадцатого форума. На кинофестивале представят более 170 фильмов.

 
Кадры из фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия». Фото из архива.
 

Большинство кинолент будут показаны в России впервые. Среди них, в номинации «Сделано во Владивостоке», – документальный 30-минутный фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия» (генеральный продюсер, автор сценария - Валентин Пак).

Без всякого преувеличения - это фильм-открытие. Он повествует об истории распространения православия среди корейского населения на территории современного Приморья с середины 1860-х до революционного 1917 года. О том непростом пути к Богу, который прошли корейцы с православными миссионерами, священниками, русскими истово верующими людьми, с которыми они общались в ежедневных трудах. У истоков стоял святитель Иннокентий (Вениаминов), видный иерарх церкви, первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья, Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-
Амурского. В этом году, 8 сентября, будет широко отмечаться 220-летие со дня его рождения.

Приглашаем жителей и гостей Владивостока на показ фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия», который состоится 14 сентября в 18:15 в кинотеатре «Океан», зал № 3.

Продажа билетов уже открыта.

Лариса РЕКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Меридианы Тихого  сделано во владивостоке 



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