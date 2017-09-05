Приморцам покажут "Путь к Богу"

Фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия» покажут на кинофестивале «Меридианы Тихого» в номинации «Сделано во Владивостоке»

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», который пройдёт в этом году с 9 по 15 сентября, объявил полную программу юбилейного пятнадцатого форума. На кинофестивале представят более 170 фильмов.

Кадры из фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия». Фото из архива.



Большинство кинолент будут показаны в России впервые. Среди них, в номинации «Сделано во Владивостоке», – документальный 30-минутный фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия» (генеральный продюсер, автор сценария - Валентин Пак).

Без всякого преувеличения - это фильм-открытие. Он повествует об истории распространения православия среди корейского населения на территории современного Приморья с середины 1860-х до революционного 1917 года. О том непростом пути к Богу, который прошли корейцы с православными миссионерами, священниками, русскими истово верующими людьми, с которыми они общались в ежедневных трудах. У истоков стоял святитель Иннокентий (Вениаминов), видный иерарх церкви, первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья, Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-

Амурского. В этом году, 8 сентября, будет широко отмечаться 220-летие со дня его рождения.

Приглашаем жителей и гостей Владивостока на показ фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия», который состоится 14 сентября в 18:15 в кинотеатре «Океан», зал № 3.

Продажа билетов уже открыта.