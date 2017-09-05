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Дарькин станет участником самой острой дискуссии на Восточном экономическом форуме
В работе третьего Восточного экономического форума примет участие президент ПАО «Инвестиционная Тихоокеанская Группа» («ТИГР») Сергей Дарькин. Он выступит с докладом на сессии, посвященной инвестиционным проектам в рыбной отрасли, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Обсуждение пройдет в первый день форума, 6 сентября, с 17:30 до 19:00. Эта сессия обещает стать одной из самых острых дискуссионных площадок. Участники обсудят, как обеспечить привлечение финансирования под новые инвестиционные проекты, риски и административные барьеры, вопросы развития береговой рыбопереработки и судостроения, оценят инвестиционный потенциал смежных отраслей (холодильная инфраструктура, обслуживание рыбопромыслового флота).
- Мы готовы вложить в рыбную отрасль примерно 1 миллиард долларов. Мы видим большой потенциал в этом секторе, и сама отрасль готова принять крупные инвестиции, - считает Сергей Дарькин.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») была создана в декабре 2014 года по инициативе Сергея Дарькина в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток. Работа «ТИГРа» нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китайской Народной Республикой.
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