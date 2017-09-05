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Правительство рассмотрит возможность субсидирования полетов из Владивостока в Москву
В преддверии Восточного экономического форума, на который соберутся крупнейшие инвесторы стран АТР, эксперты и представители власти, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал развернутое интервью федеральному агентству РИА Новости. В частности, он рассказал о планах развития внутрикраевой авиации и о предложениях по субсидированию межрегиональных рейсов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
– Как планируется развивать внутрикраевую авиацию?
– Сразу хочу отметить, что развивать малую авиацию у себя в регионе мы начали одними из первых и сегодня достигли значительных успехов. Мы очень серьезно в этом вопросе продвинулись, купили новые самолеты DHC-6, теперь у нас их три. Они летают по десяти маршрутам, плюс еще два вертолетных маршрута на севере края, еще на одном маршруте летает самолет АН-2, то есть всего 13 направлений. И мы практически восстановили сеть, которая была в советские годы.
Но мы собираемся и дальше ее развивать – это строительство взлетных полос и аэродромного комплекса с удобствами. Мы реконструировали аэровокзал в Кавалерово и посадочную площадку в Дальнегорске, построили новую в Преображении. Сейчас ведется строительство аэровокзалов в поселках Светлая и Восток. Планируем возвести новые комплексы в Лазо, в Ольгинском районе и Тернее, рассматриваем также Красный Яр – там посадочная полоса есть, но коротковата. Кроме того, сейчас прорабатываем вопрос оснащения светотехническим оборудованием посадочных площадок Кавалерово и Терней в целях повышения безопасности полетов.
Как только мы поймем, что возможности трех наших самолетов будут на пределе, мы будем рассматривать вопрос покупки четвертого самолета. Также у нас есть один рейс межсубъектовый: летом мы открываем сообщение между приморским Кавалерово и Хабаровском. Многие хабаровчане хотят отдохнуть у нас в Ольгинском, Лазовском, Кавалеровском районах, и они с удовольствием летают этим маршрутом.
У нас достаточно высокая загрузка самолетов. Мы существенно субсидируем эти рейсы: порядка 150 миллионов рублей добавляем из краевого бюджета, чтобы удешевить стоимость перелета для пассажиров. Самые дорогие внутрикраевые билеты стоят 2180 рублей. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в десять раз. Если только начав работу, самолеты перевезли порядка 2,7 тысячи пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30 тысяч человек.
Что касается межрегиональных рейсов, которые могут субсидироваться из федерального бюджета, мы подготовили предложение и направили его председателю правительства РФ. Мы бы хотели, чтобы правительство рассмотрело возможность расширить возрастные ограничения для пассажиров.
Еще одно наше предложение – субсидирование для наших жителей полетов в Сочи, в Крым. Уверен, что многие приморцы захотят полететь на российские курорты, понятно, что это требует денег и времени. Также предложили субсидированный полет из Владивостока в Москву. И если правительство это предложение примет, то это дало бы местным жителям больше возможностей летать.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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