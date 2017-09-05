Погода готовит приморцам неприятный сюрприз

Во вторник антициклон будет отходить в Охотское море. Большую часть дня ожидается погода без осадков сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В конце дня к западу Приморья подойдут теплые фронтальные разделы с Китая. Местами начнется небольшой дождь. Температурный фон в ночные часы составит +11…+16°C, на северо-востоке +3…+8°C. Днем воздух прогреется до +23…+28°C, на побережье +19…+24°C.

В среду, 6 сентября, со смещением фронтальных разделов в Приморье пройдут дожди разной интенсивности, на севере местами сильные. Возможны грозы. Ночью температурный фон повысится до +13…+18°C, местами +6…+11°C. Фон дневных температур составит +21…+26°C, местами +15…+20°C.

В конце рабочей недели погода улучшится.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +21...+24°C.

Завтра в краевом центре увеличение облачности, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +16…+18°C, днем +20…+22°C.

В среду, 6 сентября, ночью и в утренние часы временами ожидается дождь. Днем без осадков. Воздух прогреется до +22…+25°C.