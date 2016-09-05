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Гости ВЭФ руками вылавливали морских обитателей из аквариума в Приморском океанариуме (Фото, видео)

05 Сентября 2016, 15:06 | Приморье

В Приморском океанариуме гости ВЭФ вылавливали гребешок и прочие морепродукты ради селфи. Шокирующее видео оказалось в распоряжении «Золотого Рога».

На одной из экскурсий московские гости ВЭФ с красными бейджами отстали от основной группы и занялись рыбалкой. С нескрываемым восторгом они вылавливали морских звезд и моллюсков из аквариума прямо руками и фотографировались (ВИДЕО).

Напомним, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Владимир Путин 3-го сентября открыл Приморский океанариум на острове Русском. Сразу после президента его смогли посетить остальные гости ВЭФ. На экскурсии для гостей ВЭФ выделили два дня: 3 и 4 сентября.

Остались ли в живых после таких 2-х дневных экспериментов обитатели аквариума и будет ли на что посмотреть завтра, 6-го сентября, обычным жителям города на официальном открытии океанариума – не известно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: вэф  приморский океанариум 
         



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Комментарии

  • Р вЂ™РЎвЂљР С•РЎР‚Р С•Р15:32, 05.09.2016#

    Это не люди, это гости из Мсаквы, им всё можно.

  • Псевдоним22:22, 05.09.2016#

    А что, собственно, вас шокировало??? Это - тачпул - контактный аквариум, специально созданный для того, чтобы потрогать его обитателей. . .

  • Псевдоним22:51, 05.09.2016#

    да классно подержать в руках что-то природное, лишь бы не задавить, пусть живут животинки . . .

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 14:04, 06.09.2016#

    у обитателей разрешения разве спрашивали?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ15:48, 05.09.2016#

    маразм крепчает!

  • Псевдоним16:05, 05.09.2016#

    Кто все эти люди ?

  • Р В Р’В Р РЋРІР‚в„ўР В 16:23, 05.09.2016#

    маскаляки

  • Возмущенный16:35, 05.09.2016#

    Хорошо еще, что по пакетам и карманам не рассоволи, как корюшку с Сахалинской елки. . .

  • Stiv17:14, 05.09.2016#

    Фамилию кренделя в красном смокинге в студию!!! И к позорному столбу гвоздями !

  • Псевдоним22:40, 05.09.2016#

    Куча быдляка и отребья московского решила пожрать в очередной раз на халяву, забыв, что их закармливают. Быдло и есть быдло, нечего не изменить!!!!

  • Др01:52, 06.09.2016#

    Быдло это ты, потому что пишешь херню

  • Алтаец03:04, 06.09.2016#

    Скорее всего ты тоже москаленок или шестерка путинская. Протянув руки бегаешь за своим хозяином и с жадностью ловишь остатки трапезы. Правильно приморские парни говорят, что эти гости- это московское быдло. Мы в Москве так не делаем! Шестери по-быстрее, может быть и тебя в Москву возьмут, в Единую Россию сантехником.

  • Bober23:00, 05.09.2016#

    к концу недели тачпул этот опустеет))

  • Гость23:13, 05.09.2016#

    Корюшку как раз местные Владивостокцы и растоскали. Как будто не ели никогда, вечно голодные. .

  • Др01:51, 06.09.2016#

    Если нельзя трогать- напишите бумажку на английском и никто не тронет. Зашоренный быдло-люд многому "шокируется" когда выглядывает из-за своих дремучих кулис Российской Федерации.

  • Игорь13:41, 06.09.2016#

    "Шокирующее видео"!!! Давно так не смеялся. Осуждать, что кто-то что-то трогал в тачпуле, все равно что удивляться, что люди через стекло заглядывали в аквариумы. Афтар жжет, пиши ищё!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:06, 06.09.2016#

    аффтар просто толсто потроллил всех!

  • puma23:15, 10.09.2016#

    В контактном аквариуме можно ПОТРОГАТЬ обитателей, но не вытаскивать их.

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