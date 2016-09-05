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Гости ВЭФ руками вылавливали морских обитателей из аквариума в Приморском океанариуме (Фото, видео)
В Приморском океанариуме гости ВЭФ вылавливали гребешок и прочие морепродукты ради селфи. Шокирующее видео оказалось в распоряжении «Золотого Рога».
На одной из экскурсий московские гости ВЭФ с красными бейджами отстали от основной группы и занялись рыбалкой. С нескрываемым восторгом они вылавливали морских звезд и моллюсков из аквариума прямо руками и фотографировались (ВИДЕО).
Напомним, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Владимир Путин 3-го сентября открыл Приморский океанариум на острове Русском. Сразу после президента его смогли посетить остальные гости ВЭФ. На экскурсии для гостей ВЭФ выделили два дня: 3 и 4 сентября.
Остались ли в живых после таких 2-х дневных экспериментов обитатели аквариума и будет ли на что посмотреть завтра, 6-го сентября, обычным жителям города на официальном открытии океанариума – не известно.
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Комментарии
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Алтаец03:04, 06.09.2016#
Скорее всего ты тоже москаленок или шестерка путинская. Протянув руки бегаешь за своим хозяином и с жадностью ловишь остатки трапезы. Правильно приморские парни говорят, что эти гости- это московское быдло. Мы в Москве так не делаем! Шестери по-быстрее, может быть и тебя в Москву возьмут, в Единую Россию сантехником.
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Это не люди, это гости из Мсаквы, им всё можно.