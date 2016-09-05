Гости ВЭФ руками вылавливали морских обитателей из аквариума в Приморском океанариуме (Фото, видео)

В Приморском океанариуме гости ВЭФ вылавливали гребешок и прочие морепродукты ради селфи. Шокирующее видео оказалось в распоряжении «Золотого Рога».

На одной из экскурсий московские гости ВЭФ с красными бейджами отстали от основной группы и занялись рыбалкой. С нескрываемым восторгом они вылавливали морских звезд и моллюсков из аквариума прямо руками и фотографировались ( ВИДЕО ).

Напомним, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Владимир Путин 3-го сентября открыл Приморский океанариум на острове Русском. Сразу после президента его смогли посетить остальные гости ВЭФ. На экскурсии для гостей ВЭФ выделили два дня: 3 и 4 сентября.

Остались ли в живых после таких 2-х дневных экспериментов обитатели аквариума и будет ли на что посмотреть завтра, 6-го сентября, обычным жителям города на официальном открытии океанариума – не известно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.