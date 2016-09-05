Глава МЧС в Приморье лично наградил юных героев-спасателей

3 сентября в Дальневосточной пожарно-спасательной академии курсанты I курса приняли присягу. На торжественной церемонии присутствовали начальник ДВПСА полковник внутренней службы Алексей АНИКЕЕВ, родители курсантов и другие почетные гости, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Во время церемонии курсанты продемонстрировали показательные выступления по боевому развертыванию. Первым заданием было потушить пожар в автомобиле, из которого впоследствии извлекли пострадавшего с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов. Второе выступление показали девушки, занявшие I место среди учебных заведений МЧС России. Они на скорость развернули пожарные рукава, с помощью которых водой надо было наполнить специальные резервуары, причем, через небольшие отверстия. Все условные аварии были ликвидированы оперативно, что показало высокий уровень подготовки курсантов. А во время торжественного построения для курсантов и преподавателей ДВПСА прозвучали танцевальные композиции.





На территории академии была развернута выставка пожарно-спасательной техники. Гости праздника смогли увидеть различные модификации пожарно-спасательной техники, ознакомиться с защитными костюмами и пожарно-техническим вооружением современных спасателей. Работала полевая кухня.

После принятия присяги преподаватели, курсанты и гости поднялись в 212 аудиторию на встречу с министром ЧС РФ Владимиром ПУЧКОВЫМ. На встрече министр ответил на многие вопросы родителей об учебе курсантов, а также наградил курсантов ДВПСА ведомственными наградами. Также, глава МЧС наградил учащуюся 11 класса средней образовательной школы с. Сальское Дальнереченского муниципального района Алену ТРЕЙЗЕР. Девочка, находясь 5 июля 2016 года вместе со своим братом на берегу реки Большая Уссурка, заметила, как в реке тонет мальчик. Не раздумывая, Алена бросилась в воду, чтобы вытащить утопающего. Алена спасла семилетнего ребенка, жизни которого угрожала смертельная опасность. Также министр наградил учащегося 6 класса средней образовательной школы с. Амгу Никиту НИКОНОВА. Мальчик 4 ноября прошлого года гулял по улице в родном селе и вдруг увидел, как на девятилетнего ребенка набросился медведь – опасный зверь неожиданно выскочил из проулка. Никита взял камень и ударил им медведя, после чего зверь оставил мальчика и набросился на Никиту. На крики детей подоспели взрослые и отпугнули дикого зверя. На празднике в ДПСА приятный подарок - велосипед получил и пострадавший ребенок Станислав НАГОРНЫЙ.

Добавим, что первого сентября начался учебный год в Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России в г. Владивостоке. Закончилась церемония награждением курсантов ведомственными наградами «За участие в военном параде» и торжественным маршем.

Дальневосточная пожарно-спасательная академия является филиалом Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. На Дальнем Востоке это единственное высшее учебное заведение, которое готовит специалистов для МЧС России.





Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.