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Учитель из Приморья получит 200 тысяч рублей
Педагог Нина Павлова из Находки получит 200 тысяч рублей. Талантливый педагог победила в ежегодном конкурсе приоритетного национального проекта «Образование» на получение денежной премии лучшим учителям страны, сообщает www.primorsky.ru
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, Нина Павлова преподает в школе №12 Находки «Мировую художественную культуру» и «Основы религиозных культур и светской этики».
Напомним, конкурсный отбор проводился по всей России специально созданными конкурсными комиссиями с привлечением независимых экспертов. Нина Павлова - в числе тех 13 приморских педагогов, которые получат президентскую премию и Почетную грамоту Минобрнауки России.
Как отмечают коллеги, Нина Павлова большое внимание профессионал уделяет работе с одарёнными детьми, она разработала курс «Юный исследователь». Под её руководством учащиеся принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе всероссийского, занимают призовые места.
Нина Павлова в 2013 году награждена знаком «Почетный работник общего образования».
Отметим, в конкурсе в этом году от Приморья приняли участие 50 педагогов из 20 муниципалитетов края. 13 победителей конкурса получат по 200 тысяч рублей.
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В моей программе реформы российского образования продумано ВСЁ!!! В ней весь опыт СССР, школа, это не только знания, но и развитие индивидуальности ребёнка, так сказать развить талант, в платных кружках и тд. . . Жаль, что никому это не интересно. . .