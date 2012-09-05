Во Владивосток приехал "поезд будущего"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ZRPRESS. Макет железнодорожного комплекса на станции "Байконур", уменьшенные копии скоростных поездов "Ласточка", "Сапсан" и "Аллегро", образцы ядерного топлива – все это экспонаты необычной выставки, представленной Российскими железными дорогами. Уже больше года по стране ездит комплекс «Поезд инноваций». В субботу он прибыл во Владивосток.

Поезд состоит из 8 выставочных и 3 служебно-бытовых вагонов. В выставочных вагонах поезда организованы экспозиции участников проекта – Госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «Роснано» и компании «Филипс».

Посетил выставку и глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Мэр города осмотрел выставочные комплексы «Инфраструктура железных дорог России», «История РЖД», вагон Росатома, где можно измерить уровень радиации любого объекта, а также побывал в роли машиниста поезда. В одном из вагонов установлено специальное оборудование, позволяющее управлять поездом на участке дороги в Подмосковье.

«На выставке представлены последние достижения науки в области строительства и развития железных дорог, - прокомментировал Игорь Пушкарёв. - Экскурсия по поезду инноваций будет полезна школьникам, студентам, да и взрослым людям".

Выставка продлится до 8 сентября. Поезд инноваций стоит на железнодорожном вокзале Владивостока.

«Золотой Рог».