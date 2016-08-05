Службы жизнеобеспечения Приморья приведены в режим повышенной готовности

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте гражданской защиты Приморского края, утром и днём 7 августа на большей территории Приморья ожидается сильный дождь с количеством осадков более 50 миллиметров за 12 часов и менее.

«Ливневые дожди будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра, что может привести к авариям на ЛЭП», – подчеркнули в департаменте.

Сильные дожди местами сохраняться и ночью 8 августа в восточной половине края.

«На реках края ожидается подъём уровня воды, на реках центральных и северных районов края - до 1,5 метра. На отдельных участках рек бассейнов Уссури, Большая Уссурка, Малиновка, Бикин возможен выход воды из нижних берегов», – сообщили в ведомстве.

В связи с непогодой все службы жизнеобеспечения края приведены в режим повышенной готовности.

Специалисты департамента гражданской защиты Приморья рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, а также на отдых, охоту и рыбалку.

О чрезвычайной ситуации следует сообщать по телефонам: 112 или 101.