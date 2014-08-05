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Судостроителей будут готовить в ДВФУ совместно с корпорацией Daewoo
Подписано соглашение о сотрудничестве между Дальневосточным федеральным университетом и южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding Marine Ingenerating (DSMI). Появится возможность обмена студентами, а преподаватели смогут повысить квалификацию, пройдя стажировку на верфях Южной Кореи.
Корейские партнеры высоко оценили успехи ДВФУ в области робототехники, сообщает пресс-служба Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.
Договор с корейской стороны подписал вице-президент Daewoo Shipbuilding Marine Ingenerating Ом Хан Сои. Этот шаг высоко оценил генеральный консул Кореи во Владивостоке Ли Ян Гу. С российской стороны договор скрепили проректор по международным отношениям Владимир Курилов и директор инженерной школы Александр Беккер.
Сотрудники ОАО «ДЦСС» и ОАО «НК «Роснефть», как стороны, наиболее заинтересованные в качественной подготовки студентов судостроительных специальностей, были приглашены на церемонию в качестве почетных гостей.
– На нашу компанию государство возлагает важную задачу по развитию судостроения в России, – отметил в приветственной речи заместитель генерального директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта по внешнеэкономической деятельности Роман Горбунов. – С одной стороны, это технологически емкая отрасль экономики, которая включает в себя передовые технологии, с другой – она трудоемкая, нужно привлечь много специалистов. Также она имеет большое социальное значение. Когда мы начинали, то познакомились с опытом Кореи и поняли, что для решения важной задачи нам нужны именно такие, надежные партнеры, и мы рады, что нас поддерживают и ДВФУ, и DSME. Сейчас мы все вместе работаем над подписанием инженерного контракта и близки к тому, чтобы эта работа увенчалась успехом. Сегодня ДВФУ устанавливает прямые отношения с лидером мирового судостроения и образуется трехсторонний формат сотрудничества науки и производства.
Напомним, в исследовательском отделе DSMI работают 4500 человек: они ведут до 50 уникальных проектов, а сама головная компания спускает на воду около 100 судов ежегодно.
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