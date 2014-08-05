Хабаровчане медленно запрягают

В условиях замедления экономики работа по улучшению делового климата приобретает решающее значение, отметил министр экономического развития Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ на прошедшем расширенном заседании правительства региона.

В соответствии с федеральной адресной программой, в 2014 году на краевые объекты всех форм собственности запланировано выделить 7,6 млрд рублей. В первом полугодии регион получил 4,5 млрд рублей. Запланировано финансирование 26 объектов, 10 из которых уже получили средства. К настоящему времени освоено 1,645 млрд рублей бюджетных денег - "маловато", признает Виктор Калашников. Из краевого бюджета на поддержку инвестпроектов должно поступить 4,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей уже перечислены инвесторам.

- В текущем году необходимо обеспечить рост валовых капиталовложений на 3%. По итогам полугодия крупные предприятия показывают рост на 0,3%. В число ключевых проектов, формирующих основную инвестиционную базу, входит программа модернизации Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода, реализация комплекса гидрогенизационных процессов на Хабаровском НПЗ, строительство нефтепровода-отвода к предприятию, завершение строительства фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении, также крупные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры, строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань. До конца года необходимо обеспечить реализацию 5 проектов на общую сумму свыше 50 млрд рублей. При этом будет создано 353 дополнительных рабочих мест, - уточнил Виктор Калашников.

К настоящему моменту в Хабаровском крае зарегистрировано порядка 500 инвестиционных проектов, однако, реализуются лишь 12 с суммарным объемом инвестиций в 257 млрд рублей. В 2014 году из внебюджетных источников планируется привлечь более 60 млрд рублей. Модернизация нефтеперерабатывающих производств позволит добиться в течение трех лет добиться увеличения прибыли до 50 млрд рублей. Еще 25 млрд рублей принесет обновление лесоперерабатывающей отрасли: создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в городе Амурске, организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в поселке Березовый Солнечного района, и ввод завода по производству плит МДФ в поселке Хор района им. Лазо. Также увеличение прибыли на 30-33% может принести развитие сельского хозяйства региона.

Привлекательной площадкой для привлечения инвестиций остается Большой Уссурийский остров. Региональное правительство ведет переговоры с крупной китайской компанией "ИДА". Потенциальные инвесторы готовы вложиться в строительство ипподрома с необходимой инфраструктурой на российской части острова. Проект с обустроенной инфраструктурой можно реализовать за 3-4 года. Делегация Хабаровского края отправилась на переговоры в уезд Фуюань провинции Хэйлунцзян, во время визита стороны обсудят перспективы совместного освоения территории острова.

Чиновники предвкушают принятие закона о Территориях опережающего развития (ТОР), чтобы начать предметную работу с конкретными инвесторами. До окончания года региональные власти должны будут согласовать план развития трех площадок, выделенных в регионе.

Между тем, приток инвестиций нужен региональной экономике как свежий воздух. По словам министра финансов Хабаровского края Александра КАЦУБЫ, собственные доходы края сокращены на 2,5 млрд рублей и составили 76,7 млрд рублей. Дефицит бюджета в первом полугодии достиг 4,5 млрд рублей. Согласно уточненным прогнозам социально-экономического развития субъекта, налогооблагаемая прибыль покажет снижение до 64,7 млрд рублей с 71,8 млрд рублей. Не радует чиновников снижение по налогу на прибыль, которое к аналогичному периоду 2013 года составило 957 млн рублей. Так горнодобывающие предприятия сократили объем платежей на 300 млн рублей, банковский сектор - на 275 млн рублей, предприятия ТЭК - на 274 млн рублей. Очевидно, что усиление финансовых вливаний в регион может обеспечить долгосрочную поддержку налоговой базы края.

Мария КОНСТАНТИНОВА, Газета "Золотой Рог", Хабаровск.