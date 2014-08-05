На остров Русский вновь приходит лето

С 12 по 17 августа во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет второй фестиваль «Лето на Русском», организованный администрацией Приморья. В течение шести дней на острове можно будет увидеть выступления спортсменов и художественные выставки, а «гвоздем программы» станут состязания по аквабайку – «Russkiy Grand Prix», в которых примут участие спортсмены более чем из 10 стран мира. Организаторы ожидают, что в 2014 году желающих посетить праздничные мероприятия «Лета на Русском» будет намного больше, чем в прошлом.

Впервые проведенный в 2013 году, фестиваль стал значимым событием в жизни Приморского края. Более 20 тыс. человек посетили остров Русский, чтобы понаблюдать за Чемпионатом мира по ралли-рейду на аквабайках и другими спортивными состязаниями, посетить оригинальные выставки и концерты, которые прошли в рамках «Лета на Русском»-2013. Глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пообещал сделать подобные праздники традицией для края, и это обещание сдержал: спустя год остров снова собирает мастеров и ценителей спорта и искусства.

«В этом году мы хотим сохранить формат мероприятия. Несколько дней гостей и участников «Лета на Русском» будут ждать разные по направлению площадки, которые будут интересны и спортсменам и жителям, привыкшим отдыхать на острове», - отметил вице-губернатор Приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ на недавнем совещании по подготовке к фестивалю.

Основным событием фестиваля «Лето на Русском» 2014 года вновь станут международные соревнования по аквабайку – «Russkiy Grand Prix», которые соберут сильнейших аквабайкеров России и мира. Если в прошлом году соревновались спортсмены из восьми стран, то в этом количество стран-участниц уже превысило 10. В соревнованиях примет участие приморец Алексей ЧЕРНУХА, в июле выигравший золотые медали на чемпионате России по аквабайку.

- В этом году нас из-за событий вокруг Украины фактически лишили права на проведение «титульной» гонки чемпионата мира. Но благодаря усилиям администрации Приморского края и оргкомитета соревнований, нам удалось обеспечить более широкое представительство участников по сравнению с прошлым годом. Можно смело сказать, что «Russkiy Grand Prix» 2014 года станет неофициальным чемпионатом мира по аквабайку, - сообщил «ЗР» президент федерации водно-моторного вида спорта Приморья Юрий РЯБКО. По его словам, увидев, что организаторы не обращают внимания на политику, международные организации поняли свою ошибку и сейчас намерены закрепить за Владивостоком право на проведение чемпионатов мира по ралли-рейду на ближайшие пять лет.

Зрелищным и интересным дополнением к «основной» программе фестиваля станут спортивные состязания и показательные выступления, концертные программы приморских артистов. В течение всех шести дней «Лета на Русском» его гости смогут увидеть показательные выступления мотофристайла и велофристайла. Демонстрировать свое мастерство фристайлеры будут на набережной, пирсе и в ландшафтно-парковой зоне кампуса ДВФУ. Здесь же, на пирсе, 17 августа финальное шоу «Trials Ultimate!».

За время проведения фестиваля в кампусе можно будет увидеть выступления мастеров BMX Flatland – одного из направлений велофристайла, суть которого заключается в исполнении трюков и вращений на плоской поверхности. Любители экстрима смогут поучаствовать в дисциплине BMX Jump Show – зрелищном виде спорта, который представляет собой трюковую езду на специальном велосипеде с прыжками, скоростными заездами на площадках с горками, препятствиями и трамплинами. Еще одним зрелищным видом станут состязания в дисциплине Freestyle Moto Trial. Этот технический вид спорта подразумевает преодоление естественных или искусственных препятствий на мотоцикле; при этом спортсмен не должен касаться препятствий частями тела.

Попробовать свои силы на воде смогут и самые маленькие – в программе «Лета на Русском» предусмотрены детские гонки на резиновых лодках, в которых может принять участие любой желающий. Любительские соревнования под присмотром инструкторов будут проходить с 12 по 15 августа.

Как в 2013 году, организаторы «Лета на Русском» уделили большое внимание не только спорту, но и культуре. Международной культурной составляющей программы «Лето на Русском»-2014 станет выставка профессиональной фотографии из коллекции агентства Lensmodern на тему «Фотография в рекламе мировых брендов». Ожидается, что экспозицию представит именитый британский фотограф Рольф ГОББИТС, в числе клиентов которого есть такие компании, как Apple, Hyatt Hotels и BMW. Профессионал выступит в ДВФУ с циклом лекций и мастер-классов.

Также зрители увидят выставку акварели Ирины МИКЛУШЕВСКОЙ, живопись Юлии ВОЛКОНСКОЙ и инсталляции Евгения ДОРОХОВА, представляющих различные художественные вузы страны. Художники проведут мастер-классы для детей и взрослых. Интересно, что участвующие в международном пленэре художники и искусствоведы могут стать почетными судьями в спортивной программе фестиваля, связав таким образом, спорт и культуру «Лета на Русском» воедино.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.