Приморью предстоит увидеть единственное в мире событие

В воссоздании событий на озере Хасан примут участи более 50 человек. Среди них есть и представители Японии. Уникальное для Приморского края событие состоится 10 августа в поселке Краскино.

Поклонники военной истории из Москвы, Хабаровского края и Японии соберутся в начале августа в Приморье. Недалеко от поселка Краскино, возле озера Хасан пройдет уникальное событие, причем не только для Приморского края. Как рассказал руководитель военно-исторического клуба Вячеслав Земдиханов, в основном в мире воспроизводят события 40-х годов. Только недавно начали реконструировать бои за Халхин гол. В этом году поклонники военной истории впервые обратились к Хасанским событиям.

«Само мероприятие начнется в 12 часов 10 августа в поселке Краскино. Здесь маршем пройдут отряды, которые далее примут участие в реконструкции на сопке Крестовая. Здесь будет представлен элемент боя за сопку Безымянная. Я думаю, что все займет не более 20 минут, а потом все зрители смогут посетить лагерь советских солдат и посмотреть на быт того времени и оценить, в каких условиях приходилось работать медикам», - объяснил Вячеслав Земдиханов.

Реконструкция Хасанских событий проходит при активной поддержке Партии «Единая Россия». Руководитель рабочей группы партийного «Историческая память» Павел Гетман рассказал, в чем заключается участие Партии в данном мероприятии.

.«Мы очень рады, что у нас есть активная молодежь, которая интересуется историей своей страны. Такие мероприятия очень важны для повышения патриотического воспитания молодежи, о котором мы столько говорим в последнее время. И мы, в рамках нашего проекта «Историческая память», приняли решение поддержать ребят без каких-либо колебаний. Они попросили нас помочь с продуктами, жильем и транспортом. Ч лены рабочей группы выделили средства и приняли активное участие в обеспечении жильем и выделении автобусов», - сообщил Павел Гетман.

Реконструкция Хасанских событий пройдет в рамках «Вахты памяти», которую уже во второй раз проводит в районе поисковое объединение «Авиапоиск». Кроме воссоздания конфликта у озера Хасан в Краскино состоится торжественное захоронение красноармейца Степана Белова, чьи останки были обнаружены и идентифицированы участниками «Авиапоиска».

ZRPRESS.RU, Владивосток.