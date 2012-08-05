Приморские антимонопольщики уже 15 лет стоят на страже рыночных отношений

19 декабря 2006 г. территориальному антимонопольному органу по Приморскому краю исполняется 15 лет. В настоящее время управление является территориальным органом Федеральной антимонопольной службы.

За прошедшие годы накоплен большой опыт работы по пресечению нарушений законодательства, защите интересов участников рыночных отношений от проявлений монополизма, контролю за действиями органов власти и управления. Отрадно отметить, что наметилась тенденция сокращения нарушений антимонопольного законодательства со стороны государственных органов исполнительной власти, что является результатом целенаправленной деятельности управления по разъяснениям требований антимонопольного законодательства и совершения иных превентивных действий.

Вместе с тем органы местного самоуправления края достаточно часто нарушают требования антимонопольного законодательства и прежде всего при выделении земельных участков и закупках товаров (услуг) за счет средств местных бюджетов. С начала этого года управлением рассмотрено 99 дел по нарушению антимонопольного законодательства, из них в отношении органов власти и местного самоуправления - 43. С этой точки зрения ситуация в Приморском крае мало чем отличается от ситуации в других регионах и в целом по стране, где около половины дел возбуждается против административных структур.

Осуществляя контроль за закупками товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, управление в текущем году рассмотрело 45 пакетов конкурсной документации, провело 20 проверок, рассмотрело 16 жалоб от участников конкурсов. В целях разъяснения положений нового законодательства организовано и проведено 28 семинаров, в т.ч. 4 выездных семинара со специалистами администрации края. Управление сотрудничает с ДВГТУ как с аккредитованным учебным заведением, ведущим подготовку специалистов для работы в качестве членов конкурсных и котировочных комиссий.

"Золотой Рог".