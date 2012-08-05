www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморские антимонопольщики уже 15 лет стоят на страже рыночных отношений

05 Августа 2012, 02:12 | Приморье

19 декабря 2006 г. территориальному антимонопольному органу по Приморскому краю исполняется 15 лет. В настоящее время управление является территориальным органом Федеральной антимонопольной службы.

За прошедшие годы накоплен большой опыт работы по пресечению нарушений законодательства, защите интересов участников рыночных отношений от проявлений монополизма, контролю за действиями органов власти и управления. Отрадно отметить, что наметилась тенденция сокращения нарушений антимонопольного законодательства со стороны государственных органов исполнительной власти, что является результатом целенаправленной деятельности управления по разъяснениям требований антимонопольного законодательства и совершения иных превентивных действий.

Вместе с тем органы местного самоуправления края достаточно часто нарушают требования антимонопольного законодательства и прежде всего при выделении земельных участков и закупках товаров (услуг) за счет средств местных бюджетов. С начала этого года управлением рассмотрено 99 дел по нарушению антимонопольного законодательства, из них в отношении органов власти и местного самоуправления - 43. С этой точки зрения ситуация в Приморском крае мало чем отличается от ситуации в других регионах и в целом по стране, где около половины дел возбуждается против административных структур.

Осуществляя контроль за закупками товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, управление в текущем году рассмотрело 45 пакетов конкурсной документации, провело 20 проверок, рассмотрело 16 жалоб от участников конкурсов. В целях разъяснения положений нового законодательства организовано и проведено 28 семинаров, в т.ч. 4 выездных семинара со специалистами администрации края. Управление сотрудничает с ДВГТУ как с аккредитованным учебным заведением, ведущим подготовку специалистов для работы в качестве членов конкурсных и котировочных комиссий.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru