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Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
На нем около 600 номеров, из них уже примерно 400 зарезервировали организаторы форума
Круизные судно Costa NeoRomantica снова прибудет во Владивосток в сентябре этого года. Однако на этот раз лайнер причалит к берегам Приморья не для того, чтобы привезти в регион иностранных гостей, а чтобы размесить на своем борту участников четвертого Восточного экономического форума.
Об этом сообщил глава Приморья Андрей Тарасенко по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе в среду, 4 июля.
Подготовка к четвертому Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября этого года, стала одной из главных тем совещания, которое вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел на Камчатке при участии представителей Министерства по развитию Дальнего Востока и руководителей субъектов ДФО.
Открывая встречу, полпред подчеркнул, что, начиная с первого форума, интерес мировой общественности к ВЭФ очень высок. Один из самых актуальных вопросов, возникающих в процессе подготовки мероприятия, – размещение гостей.
«В этом году заявок по динамике существенно больше, чем в прошлом, заявились главы государств», – отметил Юрий Трутнев.
По словам руководителя Приморья Андрея Тарасенко, в этом году край подготовил для участников форума 1,8 тысячи номеров в аккредитованных гостиницах и отелях Владивостока и Артема, а также свыше 4,4 тысяч номеров на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Кроме того, в этом году впервые гостей будут размещать в «плавучей» гостинице – на лайнере Costa NeoRomantica, зафрахтованном Росморпортом.
«На круизном судне около 600 номеров, из них уже примерно 400 зарезервировали организаторы форума», – подчеркнул руководитель края.
По его словам, лайнер прибудет в порт Владивостока 8 сентября. Утром следующего дня на нем будет работать комиссия по приемке судна. После этого оно будет открыто для гостей и проживающих.
Как подчеркнул Андрей Тарасенко, на лайнере организуют питание и оказание потребительских услуг для гостей и участников форума. Кроме того, планируется задействовать деловую и развлекательную инфраструктуру судна для проведения мероприятий.
Отметим, руководитель Приморья возглавляет четыре рабочие группы в рамках организации ВЭФ: по подготовке мест размещения, по организации деятельности волонтеров, по транспортному обеспечению, по подготовке инфраструктуры Приморского края и Владивостока, включая транспортную, дорожную, инженерную, благоустройство города и края, медицинское и информационно-рекламное обеспечение.
Сегодня в крае ведется большая работа по подготовке форума. В частности, разработаны маршруты следования участников и гостей ВЭФ по участкам автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проводятся обследования дорог: аэропорт – международный терминал, поселок Новый – Де-Фриз – Седанка с низководным мостом (эстакадой), мостовой переход через бухту Золотой Рог, участки по трассам Хабаровск-Владивосток и Владивосток-Находка-порт Восточный, проходящие по гостевому маршруту.
Ведется работа по обеспечению устойчивой связи на объектах ВЭФ, водо- и электроснабжения, реализуются подготовительные мероприятия, связанные с организацией медицинского обслуживания гостей форума, проводится подготовка волонтеров. На сегодняшний день заявки на работу на ВЭФ подали более 1000 приморских ребят и около 100 человек из других регионов Дальнего Востока. Всего планируется привлечь к работе на мероприятии около 530 волонтеров.
Отдельное внимание край уделяет спортивной программе форума. В этом году в рамках мероприятия по инициативе главы Приморья впервые пройдет Международная парусная регата судов класса «А». Свое участие в мероприятии уже подтвердили российские парусники «Надежда» и «Паллада», суда Miraie и Ami из Японии, LE QUY DON из Вьетнама, BimaSuchi из Индонезии и Koreana из Южной Кореи.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.
По мнению Андрея Тарасенко, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявило особе внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.
К настоящему времени опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2018. Ключевая тема форума в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
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