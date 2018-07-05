Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трудовые книжки уйдут в "цифру"
Работодателей переведут на электронный кадровый документооборот
Российских работодателей уже с начала 2020 года будут поэтапно переводить на внедрение электронных трудовых книжек взамен бумажных аналогов. Система будет представлять собой единую базу данных о трудовой деятельности гражданина с доступом в реальном времени для всех государственных органов, которым необходима эта информация, и гражданам не понадобится предоставлять ее самостоятельно. В экспериментальном порядке был также начат перевод кадровых служб крупных компаний на электронный документооборот, пишут «Известия».
По информации Минтруда, перевод данных о трудовой деятельности в электронный вид имеет ряд преимуществ для граждан и работодателей: сохранность персональных данных, снижение издержек сторон при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации, дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой.
- Очевидно, что внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. Мы уже этим вопросом начали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ - для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников, - сказал премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании правительства.
Перевод трудовой книжки в цифровой формат также должен позволить при обращении гражданина за государственными и муниципальными услугами исключить необходимость предоставления сведений о рабочей деятельности. Оказывающие услуги органы будут запрашивать сведения через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени, что позволит сократить время предоставления гражданину услуг.
- Введение электронной трудовой книжки - это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идет, что, может быть, гораздо более важно, о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Как известно, бумажная трудовая книжка, к сожалению, может быть утрачена или подделана, или просто может не сохраниться информация о работодателе, и тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре, - добавил Дмитрий Медведев.
Но перевести в «цифру» правительство хочет не только трудовые книжки. Уже в закрытом формате участники заслушали доклад о введении электронного документооборота и надзора в работе кадровых служб. В апреле Минтруд начал апробацию системы. Пилотный проект реализуется на площадках крупных работодателей: ОАО «Российские железные дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Росбанк», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс». В эксперименте в обязательном порядке принимают участие первичные профсоюзные организации и иные представители работников.
- Мы с вами договаривались, что будет тестовое использование в порядке эксперимента, чтобы проверить, насколько удобно в электронном виде оформлять отпуска и командировки, заключать и расторгать трудовые договоры, какие здесь есть преимущества и какие риски. По итогам эксперимента Минтруд подготовит предложения по распространению такой практики, - подчеркнул председатель правительства.
К видам работ с документами, в отношении которых проводится эксперимент, относится: заключение трудовых договоров, извещение работников о составных частях заработной платы, оформление отпусков и служебных командировок, ведение учета рабочего времени, выдача нарядов-допусков работникам и другое. Эксперимент продлится до октября 2018 года. В Минтруде подчеркнули, что за внедрение электронного документооборота выступают компании из банковского и IT-сектора, где преобладают вертикально интегрированные структуры и работа связана с применением информационных технологий.
Новости тематики
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Более 50 школ и детсадов Владивостока испытывают кадровый голод
- Экс-губернатору Приморья нашли новую работу
- Корпорации развития Дальнего Востока не хватает кадров
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- В Межмуниципальном отделе МВД в Приморье - новый начальник
- Больше 200 человек зарегистрировались на Русский MeetUp во Владивостоке
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Во Владивостоке восстановили права уволенного работника
- В администрации Приморья новое важное назначение
Новости раздела
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- Китай и пенсионеры
- "Летние вечера" всё популярнее
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний