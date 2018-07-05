Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"

В приморской столице пройдет третий фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус». Уже стартовал приём заявок – участие в фестивале могут принять каждый, кто неравнодушен к творчеству Владимира Семёновича. Выступление участников, награждение победителей и гала-концерт состоятся 3 августа на набережной Спортивной гавани.

Организатор фестиваля – администрация Владивостока – предлагает творческим горожанам продемонстрировать свое вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения в четырёх номинациях фестиваля:

- художественное чтение стихов В. Высоцкого;

- театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительность не более 10 минут), связанных с творчеством В. Высоцкого;

- вокальное исполнение песен В. Высоцкого;

- хореография и пластика под музыку В. Высоцкого.

«Фестиваль традиционно пройдет в три этапа. Отборочный – открытое прослушивание горожан, подавших заявки. Следующий этап – подготовительный. Участники, которые пройдут отборочный тур, смогут отточить своё мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу. Завершится фестиваль «Парус» гала-концертом. Здесь будут определены лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля, состоится их награждение», - рассказала начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.

В состав жюри фестиваля войдут авторитетные представители творческого сообщества Владивостока.

Чтобы принять участие в третьем фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус», необходимо до 14 июля направить заявку (форма прилагается) на адрес электронной почты info@pmvl.ru. Или в письменном виде по адресу: Океанский проспект, 54, офис 315 В. Справки по тел. 230-08-77 (Александр Малышев). Подробности - в положении о фестивале (прилагается).

Фото - vladivostok-city.com

Газета "Золотой Рог", Владивосток