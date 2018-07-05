Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что неработающие пенсионеры – получатели страховой пенсии по старости и по инвалидности, которые проживают в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском районах и части Красноармейского района могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Главное, чтобы место отдыха находилось на территории Российской Федерации.

Компенсация предоставляется в виде возмещения фактических расходов пенсионера на оплату проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным, воздушным, морским и автомобильным транспортом.

Чтобы получить компенсацию пенсионеру необходимо вместе с заявлением представить в территориальный орган ПФР по месту жительства представить билет на автобус, поезд, самолет и т.д., который подтверждают факт проезда пенсионера к одному месту отдыха. При этом стоимость билета не должна превышать стоимость проезда в автобусе общего типа, в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне экономического класса самолета и т.д.

При возмещении фактических расходов в территориальный орган ПФР по месту В сумму, подлежащую возмещению, также не включаются расходы на постельное белье, дополнительное питание, бронирование билетов или получение какой-либо справки из кассы, поскольку такие расходы не связаны с оплатой проезда и относятся к расходам на оказание дополнительных услуг.

По вопросам реализации прав на компенсацию проезда необходимо обращаться в территориальное управление (отдел) ПФР по месту жительства.

Подробную информацию можно также получить по справочному телефону Отделения ПФР по Приморскому краю: (423) 249-86-00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток