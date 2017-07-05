Бюджет Приморья обеспечит строительство инфраструктуры ТОР "Надеждинская"

Это подтвердил на круглом столе депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Ищенко

Развитие территорий опережающего развития (ТОР) в Приморье уже стало реальным механизмом развития бизнеса. Новые инструменты привлекают бизнес, всесторонне поддерживаются органами законодательной и исполнительной власти. Однако не во всем новые формы ведения бизнеса пока совершенны, поэтому для оперативного решения возникающих вопросов необходим качественный диалог между бизнесом, властью, жителями региона.

Этот тезис доказал круглый стол «Функционирование режимов ТОР и СПВ на территории Надеждинского района», который прошел совместно с выездным заседанием Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства по инициативе депутата Законодательного Собрания Приморского края Сергея ИЩЕНКО.

Надеждинские предприниматели открыто заявили, что готовы вкладывать силы и средства в то, чтобы у их земляков как минимум появились рабочие места недалеко от дома. Сергей Ищенко заострил внимание присутствующих на проблеме, которая известна всем местным жителям. Ежедневно 10 тысяч надеждинцев уезжают трудиться в другие города и районы Приморья, чтобы прокормить себя и свою семью. Резиденты ТОРа смогут исправить ситуацию. Как отметил депутат, уже через 3 года планируется, что на базе новых предприятий, которые только начинают строиться, будет создано более 8 тысяч рабочих мест, что позволит сократить отток населения.

- Несмотря на то, что ТОРы сегодня находятся на личном контроле губернатора Приморского края, есть еще множество проблем в их реализации, - говорит депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Ищенко. - Самое главное, на мой взгляд, - это отсутствие коммуникации между резидентами и жителями края. В Надеждинском районе, например, в ТОР входит 18 резидентов, а жители фактически впервые слышат названия самих предприятий и, конечно, не знают и не представляют, что даст для территории Надеждинского района ТОР и какой эффект они получат от новых проектов.

Перспективы развития бизнеса в ТОР «Надеждинская» оказались весьма привлекательными для предпринимателей. Согласно информации, озвученной в ходе круглого стола представителем Корпорации развития Дальнего Востока, в ТОР «Надеждинская» на сегодняшний день вошли 18 резидентов. Из них на стадии написания бизнес-плана находится 4 предприятия, проектно-исследовательскими работами занято 12 компаний, 2 резидента приступили к строительно-монтажным работам. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 18 млрд рублей. На текущий момент в развитие предприятий в ТОРе уже вложено 347 млн рублей. В общей сложности предприятия, получившие статус резидента, заявили о создании в районе 3000 новых рабочих мест. В настоящий момент создано 102 рабочих места.

Спектр деятельности предприятий-резидентов более чем разнообразен. Они заявляют такие виды деятельности, как обработка древесины и производство изделий из дерева, производство строительных материалов. Также в ТОР «Надеждинская» предполагается развивать логистические услуги, рыболовство и рыбоводство, химическое производство. На стадии реализации в данный момент находятся проекты в сфере производства строительных материалов и транспортной логистики, медицинской промышленности, производства пищевых продуктов. Кстати, в круглом столе представители резидентов приняли активное участие: о своих первых достижениях и трудностях, с которыми приходится сталкиваться первопроходцам, рассказали генеральный директор ООО «ЭкоСтар Фэктори» Сергей ЛАЗАРЕВ, генеральный директор ООО «ДСК Приморье» Александр ГОЛУТВИН, генеральный директор «Приморского завода «Европласт» Евгений БЕЛОКУРОВ и др.

Модератор круглого стола, депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Ищенко отметил, что на сегодняшний момент в ТОРах не все так радужно, как хотелось бы и власти, и бизнесу. И те недостатки, которые отмечают резиденты ТОР «Надеждинская», актуальны и для других территорий.

- До конца не решен вопрос по газоснабжению, хотя именно этот вид энергоресурсов предусматривали для своих предприятий резиденты на стадии написания бизнес-плана и подготовки технико-экономического обоснования, ведь газ на 30% дешевле, - комментирует ситуацию Сергей Ищенко. - Но пока этот вопрос тормозится, несмотря на очень большие усилия губернатора Приморского края. Есть и ряд других вопросов. Хотя в целом сегодня уже можно говорить о том, что первый этап внедрения в Приморском крае новых механизмов развития пройден успешно. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что ТОРы - это тот самый инструмент, который даст мощный толчок к развитию в крае бизнеса, в том числе малого и среднего. Но бизнес очень осторожен, он должен видеть, что власть свои обещания соблюдает. Со своей стороны могу с уверенностью заявить, что власть Приморского края делает все возможное. С гордостью говорю о том, что на строительство инфраструктуры из краевого бюджета за два года выделено 1 986,1 млрд рублей.

Круглый стол проходил в формате беседы, где резидентам Свободного порта Владивосток, участникам ТОРа предоставили возможность кратко рассказать о специфике своей будущей деятельности, нынешнем положении дел, поделиться проблемами и спросить совета. Из кратких презентаций бизнесменов стал виден широкий охват деятельности, которой люди собираются заниматься в ближайшее время - от безотходной переработки покрышек и аккумуляторов до изготовления железобетонных конструкций для строительства домов по всему краю. Каждый из выступающих с интересом рассказывал о своем деле, отмечая реальную выгоду, которую принесет бизнес целому району.

Активно в разговоре участвовали и зрители. Так, учителей интересовало, к чему нужно готовить детей сейчас, чтобы в будущем они смогли занять свое место на одном из новых предприятий. Резиденты в один голос ответили: очень важно, чтобы профессия молодых специалистов отвечала требованиям рынка. Предполагаемые работодатели считают, что на момент запуска производства им понадобятся инженеры и техники, главным качеством которых станет компетентность.

Свое слово на круглом столе сказали и жители района. В связи с тем, что до сих пор они не имели практически никакой информации о резидентах ТОР, отношение к новым проектам было весьма скептическим. Круглый стол дал ответы на многие вопросы. Представители общественности поблагодарили организаторов за инициативу и выразили пожелание проводить подобные встречи регулярно.

Сергей Ищенко заверил, что подобные встречи будут проводиться теперь на постоянной основе.

- Именно в том, чтобы наладить диалог между всеми ветвями власти, бизнесом и населением, я вижу свою основную депутатскую задачу, - сказал он, подводя итоги круглого стола.

Сергей Ищенко на круглом столе выступал не только как представитель законодательной власти. Уже много лет являясь руководителем предприятия, он на деле знает все проблемы, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели.

- Как производственник, я реально оцениваю трудности, которые вынуждены преодолевать участники ТОР и инвесторы. Они актуальны не только для Надеждинского района. Я хорошо знаю ситуацию в Михайловском районе, где создается мощный сельскохозяйственный кластер. И везде проблемы примерно одинаковые. Главная из них - это перенос сроков запуска предприятий из-за целого ряда нерешенных вопросов. Я считаю, что нам сегодня необходимо объединиться и помочь предпринимателям. Очень много внимания уделяет развитию ТОРов лично губернатор, но есть вопросы, которые нужно решать на уровне правительства. ТОР «Надеждинская» может стать кластером строительной индустрии и крупным складским распределительным центром, благодаря своему географическому положению. И развитию этого проекта нужно всячески помогать. Сегодня, на мой взгляд, диалог между бизнесом, исполнительной властью, депутатами и жителями Надеждинского района состоялся. И это главный итог нашего круглого стола. Этот диалог теперь необходимо продолжать в конструктивном ключе, - считает Сергей Ищенко.

На фото: Депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Ищенко на круглом столе выступал не только как представитель законодательной власти, но и как представитель социально ответственного бизнеса.