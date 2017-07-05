Международный форум "Природа без границ" в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке

Форум «Природа без границ» - одна из ведущих международных коммуникативных площадок, на которой в течение двух дней представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических организаций обсуждают и предлагают решение жизненно важных вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока и других регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

За историю своего проведения, начиная с 2006 г., мероприятие стало востребованной площадкой, которая позволяет на высоком профессиональном уровне обсуждать актуальные вопросы экологии и намечать перспективы их решения.

Мероприятие реализуется администрацией Приморского края в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2017 году на территории Приморского края Года экологии. С 30 по 31 октября на площадке кампуса ДВФУ в рамках проведения форума более 400 ученых, бизнесменов, общественников и представителей власти будут искать способы того, как развивать экономику без ущерба экологии.

Сегодня Приморский край стремится стать одним из ведущих социально-экономических центров страны на Тихом океане, тому есть много предпосылок: наличие в регионе богатейших природных ресурсов, уникальные климатические условия. Все это привлекательно для инвестиций. Выгодное географическое расположение региона открывает большие перспективы для интеграции в транспортные потоки Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути.

Вопрос взаимодействия экологии и бизнеса остро стоит перед научным и предпринимательским сообществом. Ответственные бизнесмены уже сейчас внедряют различные экологические программы, стараясь снизить вредное воздействие предприятий на окружающую среду. В свою очередь, учёные, уверенные в том, что города и регионы должны «шагать вперёд», поднимая экономику и развивая инфраструктуру, разрабатывают многочисленные проекты, которые помогают минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Абсолютное большинство экспертов убеждено, что развитие экономики Приморья должно сопровождаться снижением экологических рисков для природы края и его жителей.