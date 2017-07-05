www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Международный форум "Природа без границ" в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке

05 Июля 2017, 13:39 | Приморье

Форум «Природа без границ» - одна из ведущих международных коммуникативных площадок, на которой в течение двух дней представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических организаций обсуждают и предлагают решение жизненно важных вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока и других регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

За историю своего проведения, начиная с 2006 г., мероприятие стало востребованной площадкой, которая позволяет на высоком профессиональном уровне обсуждать актуальные вопросы экологии и намечать перспективы их решения.

Мероприятие реализуется администрацией Приморского края в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2017 году на территории Приморского края Года экологии. С 30 по 31 октября на площадке кампуса ДВФУ в рамках проведения форума более 400 ученых, бизнесменов, общественников и представителей власти будут искать способы того, как развивать экономику без ущерба экологии.

Сегодня Приморский край стремится стать одним из ведущих социально-экономических центров страны на Тихом океане, тому есть много предпосылок: наличие в регионе богатейших природных ресурсов, уникальные климатические условия. Все это привлекательно для инвестиций. Выгодное географическое расположение региона открывает большие перспективы для интеграции в транспортные потоки Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути.

Вопрос взаимодействия экологии и бизнеса остро стоит перед научным и предпринимательским сообществом. Ответственные бизнесмены уже сейчас внедряют различные экологические программы, стараясь снизить вредное воздействие предприятий на окружающую среду. В свою очередь, учёные, уверенные в том, что города и регионы должны «шагать вперёд», поднимая экономику и развивая инфраструктуру, разрабатывают многочисленные проекты, которые помогают минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Абсолютное большинство экспертов убеждено, что развитие экономики Приморья должно сопровождаться снижением экологических рисков для природы края и его жителей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: экология  год экологии  форум  природа без границ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru