Борьбу с терроризмом обсудили на международном уровне

В киргизском городе Чолпон-Ате состоялось девятое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ

Поделиться опытом работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Киргизию приехали делегации из семи стран содружества. В качестве эксперта от России на мероприятии присутствовал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан. Также в рамках мероприятия политикам удалось встретиться с детьми из стран СНГ и ответить на вопросы, волнующие молодое поколение.

В городе Чолпон-Ате, расположенном на берегу озера Иссык-Куль, состоялась девятая сессия Молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ. В Киргизию были приглашены депутаты национального и регионального уровней законодательной власти, а также лидеры молодежных парламентов и общественных организаций.

Особое внимание участники заседания уделили проблеме терроризма и экстремизма, поделившись опытом борьбы с ними. В обсуждении участвовали представители делегаций из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Молдавии и России. Среди экспертов был и представитель Приморья - депутат ЗС ПК Валерий Кан.

С докладом от России выступил председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктор КОНОПАЦКИЙ.

Он отметил, что ключевым звеном противодействия экстремизму и терроризму является система высшего и среднего образования, и в этой борьбе турникеты и «живая» охрана практически бессильны, так как упредить деструктивные действия студентов можно только благодаря профилактике.

- Система классификации студентов по группам риска поможет образовательным организациям не только эффективнее выявлять среди них тех, кто склонен к экстремизму, но и проводить с ними грамотную профилактическую работу, регулярно отслеживая ее результаты, - отметил председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктор Конопацкий.

Также докладчик рассказал про российскую модель организации социологических исследований, которая состоит из нескольких этапов. По словам Виктора Конопацкого, на диагностическом этапе в университете проходят регулярные социологические опросы и организуются фокус-группы. Формирующий этап составляют учебная работа, когда в учебных дисциплинах отражаются общекультурные компетенции и базовые ценности, и воспитательная работа, включающая в себя мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, а также программу адаптации иностранных студентов. На этапе текущего мониторинга студенты делятся по «зонам риска». Этап коррекции подразумевает разработку методических рекомендаций для преподавателей, заместителей деканов по воспитательной работе и кураторов студенческих групп, а также индивидуальную работу со студентами из «группы риска».





Особое внимание участники заседания уделили проблеме терроризма и экстремизма, поделившись опытом борьбы с ними.

- Нам с коллегами удалось обсудить успешные проекты по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Особое внимание мы уделили трудностям, с которыми столкнулись представители стран во время реализации своих программ. Это ценный опыт для России и, в частности, для Приморского края. Каждое заседание молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ - это уникальная площадка не только для роста молодых политиков, но и для разработки новых социально полезных инициатив. Многие из них, как мне кажется, можно адаптировать и для нашего региона, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.

Участники встречи также проанализировали работу над законодательными инициативами, связанными с деятельностью студенческих отрядов и сотрудничеством между молодыми учеными государств-участников СНГ. В составе делегации от России в Киргизию также прибыли: член комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья КУВШИНОВА и депутат Совета депутатов города Белгорода Константин КЛЕТ.

Во второй день мероприятия политики встретились с детьми, представляющими восемь стран содружества. Подростков интересовали такие темы, как религия, взаимодействие власти и олигархов, проблема безработицы и профессиональное образование. Как отметил депутат ЗС ПК Валерий Кан, вопросы детей были смелыми и острыми. Такая активность современного поколения приятно удивила политиков.

На верхнем фото: Для участия в сессии Молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Киргизию были приглашены депутаты национального и регионального уровней законодательной власти, а также лидеры молодежных парламентов и общественных организаций.