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До 50 заявок на гектар принимают в день в Приморье

05 Июля 2017, 10:20 | Приморье

Приморье продолжает оставаться в тройке субъектов-лидеров по выдаче дальневосточных гектаров. В пользование граждан здесь выдали уже около 3,9 тысячи участков. Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, Приморье сохраняет за собой статус самой популярной территории среди россиян, желающих получить дальневосточный гектар.

«С начала реализации закона о дальневосточном гектаре в уполномоченные органы Приморья поступило уже около 38 тысяч заявок на гектар, в то время как на весь Дальневосточный федеральный округ приходится около 95,5 тысяч. Статистика показывает, что в среднем ежедневно россияне направляют до 50 заявок на гектар в Приморье», - отметили в департаменте.

Обладателями земельных участков по закону об одном гектаре в Приморском крае стали уже около 3,9 тысячи человек.

«Более тысячи договоров направлены заявителям на подписание. По 2,4 тысячи заявок уполномоченным органом принято решение о выдаче земельного участка», - уточнили специалисты.

Напомним, инициированный президентом России Владимиром ПУТИНЫМ федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье.

Губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ считает закон о дальневосточном гектаре революционным. По словам главы региона, увеличение числа жителей в Приморье повлияет в целом на развитие территории края.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, который отменит запрет на выдачу гектаров, попадающих в границы охотугодий. Губернатором Приморья были даны поручения главам муниципалитетов после принятия соответствующих поправок в федеральный закон обеспечить оперативную выдачу участков по заявкам, рассмотрение которых ранее было приостановлено.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: дальневосточный гектар 



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