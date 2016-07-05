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Радужное новоселье
Первые 8 домов или 10 тысяч кв. метров жилья, построенного по программе «Жилье для российской семьи» введены в Уссурийске. В минувшую субботу здесь состоялся настоящий праздник, посвященный этому событию, на который приехали не только уссурийцы, но и жители Владивостока, Спасска, Черниговки, Пограничного и других городов и сел края.
Многодетная мать Наталья ЖЕЛТОВА рассказывала, как они вместе с мужем Валерием решали проблему с жильем. Вместе они живут уже около 12 лет, и у них появилось уже трое детей – Никита, Настя и Арина. Жилье приходилось снимать. И то, что теперь будет своя крыша над головой, очень благодарны госпрограмме и тем, кто по ней в Уссурийске работает. А по участию в программе решилось все очень просто. Обратились в городскую администрацию к специалистам. Выяснилось, что под госпрограмму «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» они не попадают, потому что Валерий участвовал в приватизации жилья, а вот в программе «Жилье для российской семьи» (ЖРС) можно.
Когда новое жилье в городе продается минимум от 42 тыс. рублей и выше, а здесь по 35 тыс., плюс проект интересный, да воздух чистый, то спорить было не о чем. До работы мужу – пятнадцать минут. Садик и школу обещано построить. Все в квартире есть вплоть до выключателей. Остается только сделать отделку и можно въезжать. К отделке можно будет приступить уже в этом месяце.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ вручая главе семьи Желтовых символичный ключ-пирог сказал:
- Сдача домов и заселение людей в квартиры – всегда праздник. В 2012 году, когда я пришел работать губернатором, стоимость жилья в крае была достаточно высокой – около 70 тыс. рублей за 1 кв. метр. И я поставил задачу довести ее хотя бы до 40 тысяч. Сегодня можно смело сказать, что эта задача начала решаться.
Подпись к фото: Снизить стоимость квадратного метра в «Радужном» позволило и то, что малоэтажное строительство обходится дешевле многоэтажного.
Глава региона отметил, что цена квадратного метра в «Радужном» по 35 тыс. рублей за 1 кв. метр – это для покупателя, а для застройщика строительство стоило 39 тыс. Но часть денег на устройство коммуникаций в размере 4 тыс. рублей на 1 кв. метр жилья по этой федеральной программе компенсирует застройщику государство. Снизить стоимость позволило и то, что малоэтажное строительство дешевле многоэтажного. Он отметил удачную систему отопления и горячего водоснабжения, когда в каждой квартире свой газовый котел, и семья может на свое усмотрение продлевать отопительный сезон или экономить.
Губернатор сказал, что ему очень приятно видеть, что все то, что было задумано, получается. Однако также выразил и недовольство теми темпами, которыми строит по программе «ЖРС» жилье Владивосток и как долго в городе решаются вопросы по началу строительства микрорайона «Змеинка» а также нового микрорайона в Находке. Отметив, что отстающим надо ехать учиться в Уссурийск – как строить.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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