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В крае определили квоты на предстоящий охотничий сезон
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, организована и проведена государственная экологическая экспертиза для определения объемов лимитов и квот охотничьих ресурсов на предстоящий охотничий сезон.
Так, в охотничий сезон 2016-2017 годов в Приморском крае можно будет добыть более шести тысяч голов диких животных.
«По ее результатам специалистами в сезон охоты на 2016-2017 годы на территории Приморского края определены объемы добычи диких животных: олень благородный (изюбрь) - 1 428, олень пятнистый - 580, косуля - 2 929, кабарга - 1 287, лось - 65, медведь бурый - 161, медведь белогрудый (гималайский) - 168, соболь - 9 802, выдра - 71, рысь - 63, барсук - 1 793 особи», - рассказали деловой газете «Золотой Рог» в ведомстве.
Данные квоты не относятся к подвидам и популяциям, занесённым в Красные книги Российской Федерации и Приморского края, а также к диким животным, которые обитают на особо охраняемых природных территориях федерального и краевого значения.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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