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Приморцам предложили "змеиное чтиво"

05 Июля 2016, 17:35 | Приморье

В Приморье вышло в свет необычное издание - биологический мини-атлас «Амфибии и рептилии на Земле леопарда», призванный раскрыть тайны ползучих и прыгучих обитателей тайги юго-запада Приморского края. Брошюра стала первой в серии полевых определителей, в которых наглядно и доступно описываются флора и фауна национального парка. Подробнее в материале газеты «Золотой Рог»:

Разработанная опытными специалистами брошюра посвящена земноводным и пресмыкающимся. В мини-определителе даны краткие сведения об их жизнедеятельности, местообитании, размножении, представлено несколько малоизвестных фактов.

Кроме того, издание знакомит читателя с внешним видом лесных жителей. Именно на этом сделан акцент: важно, чтобы посетители национального парка не только могли удовлетворить свое экологическое любопытство, но и имели возможность распознать животное и понять, опасно ли оно. При этом брошюра выполнена в полевом формате, удобном для постоянного использования.

Специалисты, которые работали над изданием, рассчитывают, что новый биологический атлас, восполнит пробел в знаниях, разрушит негативные стереотипы о ящерицах, змеях и лягушках, развеет предрассудки об этих животных. Так, например, часто путают безобидного узорчатого полоза с гадюкой, которая и вовсе не встречается на юге Приморского края.

«Научно-популярной литературы по амфибиям и рептилиям на Дальнем Востоке крайне мало. А ведь это та группа животных, с которой практически постоянно сталкиваются и дети, и взрослые, поэтому такая публикация имеет большое значение как для биологов, так и для обычных людей. Экологическая неграмотность может вызывать панику, провоцировать опасные для здоровья действия, которые только ухудшают ситуацию в случае контакта с такими животными. Неизвестность пугает людей, заставляет их относиться к земноводным и пресмыкающимся негативно, и наша брошюра призвана исправить эту ситуацию», - рассказала научный редактор и один из авторов издания, кандидат биологических наук, Ирина МАСЛОВА.

Авторы издания отмечают, что в будущем будут выпущены биологические мини-атласы по растениям и млекопитающим «Земли леопарда». При этом ученые не исключают, что будут сделаны научные открытия и обнаружены представители новых для нацпарка видов животных среди самых разных классов, включая пресмыкающихся. Так, во время работы над первым определителем специалисты впервые документально зафиксировали на «Земле леопарда» редкую ящерицу - корейскую долгохвостку.

Брошюра будет бесплатно распространяться среди туристов и гостей «Земли леопарда». Электронная версия находится в открытом доступе, все желающие могут скачать ее на сайте национального парка. Удобно использовать со смартфоном или планшетом.

Надежда ОКОВИТАЯ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Мини-атлас бесплатно можно получить в бумажном виде, либо скачать в Интернете.

Автор: Надежда Оковитая
Теги: фауна  амфибии  флора  Тайга  атлас  рептилии 






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Комментарии

  • Псевдоним08:20, 06.07.2016#

    а где ссылка на эл. версию?

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