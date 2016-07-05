Потребителям стоит быть дисциплинированней

Рост совокупного платежа россиян за ЖКХ в среднем по стране в 2016 году составил 4%. Тарифы индексируются с 1 июля. Так клиенты филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» будут платить за отопление в Артеме, Владивостоке и Партизанске по 2 050,84 рублей за гигакалорию (с учетом НДС) или примерно на 4,5% больше, чем по прежнему тарифу, а куб. метр горячей воды будет отпускаться в Артеме за 117,38 рубля, во Владивостоке – 145,69 и Партизанске – за 131,03. Цена отпускаемой владивостокцам электроэнергии повышена примерно на 7,2% и составит 2,7 рубля за 1 киловатт. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».

Очередное повышение тарифов ЖКХ грозит увеличить число неплательщиков, игнорирующих оплату присылаемых им счетов. На заседании общественного совета по вопросам ЖКХ во Владивостоке, состоявшемся в преддверии вступления в силу новых тарифов, представитель «Приморской генерации» Владимир МАТВИЕЦ сообщил, что только по этому городу задолженность потребителей тепла к концу июня составила около 1,6 млрд рублей и среди них есть такие, которые задолжали компании до полумиллиона рублей.

Непростое отключение

Известно, что должнику по электроэнергии традиционно снаружи обрезают провода, а затем, когда «клиент созревает» и погашает долг, его ждет платное подключение. Сложнее обрезать одной отдельно взятой квартире тепло. Тем более, что такое обрезание влечет угрозу здоровью и жизни людей и, вероятно, нарушает неприкосновенность жилища в случаях когда собственник против того, чтобы незнакомые ему специалисты без санкции компетентных органов посещают его квартиру ради отключения. Однако, с этим уже кое-что придумано.

Владимир Матвиец пояснил, что по постановлению правительства РФ №354, потребителя можно отключить от горячей воды при задолженности свыше двух месячных сумм оплаты, что в среднем составляет около 10 тыс. рублей. Но на деле до отключения доходит при суммах значительно больших.

Так в ходе недавнего рейда по злостным должникам Владивостокского филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» энергетики отключили от тепла две квартиры. Один собственник задолжал за эту услугу 101 тыс. рублей, а второй остался еще и без света, потому что накопил долг 186 тыс. за тепло и 54 тыс. за электроэнергию.

Энергетики поясняют, что они с пониманием относятся к своим клиентам и готовы реструктурировать долги, если они повинно обращаются с этим вопросом к ним. Но с иными должниками по-доброму не получается, и компенсировать долги приходится через суд. В частности с начала этого года энергетики обратились в судебные органы с исками на сумму свыше 160 млн рублей. По этим искам судебными приставами могут быть применены такие крайние меры воздействия, как аресты недвижимого имущества и автомобиля, банковских счетов, запрет на выезд заграницу и пр. Естественно, платежи должников увеличиваются на величины судебных расходов, госпошлину и пени.

О передовом опыте работы с должниками Водоканала на совещании рассказала представитель этой организации Тамара БОКИЕВЕЦ. Оказывается, многие об этом еще не знают, но по Владивостоку уже в постоянном режиме курсируют две специальные машины, которые, как она сказала, «производят отключение от канализации квартир злостных неплательщиков». И, конечно же, нужда заставляет их поспешать с оплатой долга.

Беднякам помогут субсидии

Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» определены меры, способствующие повышению платежеспособности людей за жизненно важные сетевые ресурсы.

Тем, кто в финансовом отношении уже не в состоянии осилить оплату услуг ЖКХ, сегодня можно рассчитывать на господдержку, и надо в установленном порядке обращаться за ней. Законодательством в частности определено, что на помощь могут рассчитывать граждане, расходы которых за услуги ЖКХ, включая теплоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, поставки электроэнергии, содержание жилья, текущий ремонт и платежи за капремонт МКД, превышают 22% совокупного дохода их семьи.

В каждом отдельном случае размер субсидии определяется индивидуально специалистами территориальных отделов департамента труда и социального развития администрации Приморского края. Заявления о ее предоставлении с пакетом необходимых документов подаются либо лично в центры социальной поддержки населения или в МФЦ, либо в электронном виде на сайтах Единого портала государственных и муниципальных услуг или социального портала департамента труда и социального развития Приморского края. На момент подачи заявления за человеком не должно быть никакой задолженности по платежам. На твердую господдержку можно рассчитывать в течение полугода. В дальнейшем, чтобы ее действие продлить, процедуру сбора документов и подачи заявления надо повторять.

К сожалению, некоторые граждане сегодня считают господдержку пустяковой и хлопотной в получении и не обращаются за ней. А зря. Ведь получить господдержку, как уверяют специалисты, с помощью новых технологий документооборота сегодня стало намного проще, чем раньше.

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья отметили, что с оплатой платежей все теперь стало намного проще. Например, показания приборов учета воды и электроэнергии, по которым затем будут выставлены счета, любой приморец может теперь подать через сайт государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

А оплатить платежи легко можно через Интернет, например, через «Сбербанк Онлайн». В региональном Сбербанке отметили, что таким образом оплата услуг ЖКХ выросла в нашем крае с начала года на 30%. И за это же время почти вдвое возросло число приморцев, которые отправляют такие платежи через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со своих гаджетов. Оплата платежей банком упрощена до предела – достаточно набрать поставщика услуг, внести данные и сумму и подтвердить платёж своим разовым паролем. В дальнейшем, по уже созданному шаблону, оплата платежей становится еще проще. Считается, что они достаточно защищены и могут производиться в любое удобное время.

Бродит призрак «тарифной заморозки»

Повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля этого года в среднем по стране определено примерно в 4%. 7,5% – в Москве, около 6,5% – в Санкт-Петербурге, в Саха (Якутии) и на Камчатке. Приморье в этом отнюдь не лидер. Но и то повышение, которое все-таки у нас произошло, в какой-то степени обидно, поскольку предприятия ЖКХ в очередной раз в трудное для всех время поправляют свое положение таким простым способом, а не форсируя снижение себестоимости своих услуг.

Тем не менее, есть надежда, что инновационный путь реформируемой отрасли постепенно даст свои плоды, и платежи станут не такими страшными, как они выглядят для некоторых из нас сейчас.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр САФОНОВ отметил, что по подсчетам Академии с 2001 по 2014 годы средняя зарплата жителя РФ номинально выросла в 10,2 раза, а услуги ЖКХ – в 13. За это же время доля расходов на них в среднемесячной номинальной заработной плате возросла с 6,1% до 9,1%. То есть, удельный рост услуг ЖКХ был обеспечен исключительно «семейной экономией».

Эксперт считает неправильным полагать, что повышение тарифов в сфере ЖКХ сегодня безболезненно для населения и предлагает на определенное время полностью их заморозить. По его мнению, сегодня неравенство в уровне оплаты труда в стране таково, что расходы на услуги ЖКХ разных категорий работников плавают в большом диапазоне – от 4,1% «чистой зарплаты» до 61,2%. При этом в 2015-2016 гг. размеры зарплат практически не изменились, а реальные даже уменьшились. Притом, что в прошлом году тарифы подросли в среднем стране на 8,3% плюс добавился платеж на капитальный ремонт жилья, который еще больше повысил общую нагрузку платежей за услуги ЖКХ на наши карманы.

Особенно безнравственным Александр Сафонов считает рост финансовой нагрузки самого государства на погашение неплатежеспособности населения, связанной с ростом тарифов. Он отмечает, что за последнее десятилетие расходы региональных бюджетов на субсидирование платежей малообеспеченных категорий граждан увеличилось в 9,3 раза и в настоящее время превышает 300 млрд рублей в год.

Заморозка тарифов в перспективе, по мнению ученого, может поддержать потребительский спрос населения, нацелить отрасль на поиск оптимизации затрат и даже способствовать оживлению нашей экономики.

Вице-премьер Дмитрий КОЗАК на ПМЭФ-2016 не обещал «заморозки тарифов», но отметил, что впредь резкого роста тарифов на ресурсы и услуги ЖКХ в РФ не будет. Они принципиально не должны будут превышать уровень инфляции, как это было в предыдущие 15 лет. И добиться этого в отрасли он считает необходимым за счет снижения ее издержек.

КОНТЕКСТ

Деньги жильцов утекают в землю через трещины в трубах

Одно из средств снижения платежной нагрузки на население - это модернизация коммунальных систем, например, тепловых, электрических сетей. Их износ в некоторых регионах достигает 70%, что приводит к огромным потерям драгоценных ресурсов. «Деньги жильцов в прямом смысле «утекают в землю через трещины в трубах», - высказывает точку зрения советник ОНФ «За Россию» Арсений БЕЛЕНЬКИЙ.

Сегодня повышение качества инфраструктуры и оказываемых предприятием услуг в регионах возможно за счет передачи неэффективных предприятий в концессию.

«К примеру, за последние годы, благодаря данным мерам, в регионах, где работает частный оператор, аварийность в области теплоснабжения снизилась на 47%, а потери на 18%. Это означает, что больший объем тепла дошел до потребителя и был им оплачен - а не утек сквозь бреши в трубах», - отмечает замглавы Минстроя Андрей ЧИБИС.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: К сожалению, некоторые граждане сегодня считают господдержку пустяковой и хлопотной в получении и не обращаются за ней. А зря.