В Кавалеровском районе и Дальнегорске филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» проводит акцию по перерасчету задолженности населения, самовольно отключившегося от системы центрального отопления и перешедшего на альтернативные источники теплоснабжения. А только в Дальнегорске на «альтернативку» перешло 25% собственников жилья.

Но не всем самовольщикам простят долги, а лишь тем, кто восстановил прежнюю систему отопления. Перерасчет сделают по письменному заявлению гражданина. При этом он должен иметь при себе акт инспектора филиала КГУП «Примтеплоэнерго» о восстановлении отопительных приборов, а также квитки оплаты за отопление мест общего пользования. Так что в борьбе с альтернативщиками теплоэнергетики решили пойти на уступки. Лишь бы те вернулись под крылышко «Примтеплоэнерго» и отказались от конвекторов и других отопительных альтернативных приборов. Между тем те, кто успел получить законные разрешения на переход на альтернативное отопление, от этого только выиграли: их плата за тепло снизилась в 2-3 раза. Например, зимой плата за обычное центральное отопление двухкомнатной квартиры в Кавалерово составляет примерно 4 тыс. руб. А за альтернативное электроотопление - 1,5 тыс. руб., выгода – налицо.

Вообще, массовый переход на альтернативное отопление начался в Кавалерово и Дальнегорске после 2000 г., когда мерзли все севера, а поселки Кавалерово, Рудный и Фабричный и вовсе заморозили - это сюда прилетал на вертолете министр МЧС С.ШОЙГУ, и батареи завозили вертолетами. После этого и пошла мода на «альтернативку». Сначала администрации районов давали разрешение на перевод квартир на электрообогрев, потом процесс стал масштабным - и стали запрещать. «Примтплоэнерго» стало подавать в суд на отключившихся самовольно. Но и некоторые альтернативщики тоже судились и даже выигрывали суды. Война продолжается.