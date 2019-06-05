Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
Видеоролик, всколыхнувший общественность, связан с несанкционированной попыткой осушить водохранилище
«Шокирующие кадры сняли на одном из водохранилищ Приморья» - именно так звучит хештег под видео, вирусом заполнившим интернет-пространство. Ролик демонстрирует сброс воды, умирающую рыбу и варварское отношение к окружающей среде в Кронштадском водохранилище в Спасском районе Приморского края. Ролик быстро набрал популярность и спровоцировал шквал вопросов в адрес районной администрации от неравнодушных граждан. В администрации Спасского района не сразу разобрались, что это фейк, сообщает газета «Золотой Рог».
«Уважаемые друзья, спешим известить о том, что водохранилище находится на своём месте в полном объеме», - сообщает представитель администрации, пояснив, что данный ролик связан с несанкционированной попыткой осушить водохранилище еще 1 июня. «Злоумышленники в ночное время в помещении, где находятся задвижки водосброса, открыли одну из трех задвижек и, чтобы её не смогли закрыть, срезали шток вместе с вентилем. На протяжении 12 часов происходил сброс воды. Узким кругом единомышленников были предприняты меры по закрытию задвижек и сохранению воды в озере», - так прокомментировала работник администрации.
Стоит сказать, что так называемых «фейковых» загонов в интернете огромное количество. И, как говорится, доверяй но проверяй. Фейк? Провокация? Диверсия? Кому это нужно? Кому угодно. Злобопыхателям, просто невменяемым людям или некой конкретной организации — надеемся, разберутся правоохранительные органы.
В настоящее время направлены, как нам сообщили, несколько обращений в разные инстанции с просьбой проведения оценки состояния дамбы, чтобы принять правильное решение о сохранении дамбы и водоёма.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- В Приморье только шесть пляжей официально открыты для купания
- Владивостокцы купаются в собственных фекалиях и мусоре
- Косаток и белух из бухты Средняя могут выпустить уже в начале лета
- Лесные пожары в Приморье снова разгораются
- "Терминал Астафьева" провел ежегодный субботник и запустил третий этап социальной программы по замене окон
- Приморье вместе с лесом потеряет лосося
- Разыскиваются виновные в загрязнении популярного пляжа в Приморье
- Инспекторы Дальневосточного морского заповедника спасают черемшу
- В Приморье исчезло целое озеро
Новости раздела
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- Юные футболисты из Приморья стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований
- Мир у детских ног
- На праздник в национальный парк
- Сотни приморцев удивились, когда их телевизоры перестали показывать
- В Приморье только шесть пляжей официально открыты для купания
- Владивостокцы купаются в собственных фекалиях и мусоре
- Во Владивостоке "Зеленый марафон" объединил полторы тысячи человек
- "Золотой Рог" отмечает 27-й день рождения
- "Ростелеком" подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ 1824 IP-камеры в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Улететь из Владивостока в Москву можно за символическую сумму транзитом через Гонконг и Сингапур
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- Дмитрий Алексеев, гендиректор ГК DNS: Чего я должен бояться?
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на Земле продолжится потепление
- Во Владивостоке закроют Некрасовский путепровод
- В Приморье начали выпускать мясные снеки
- Владимир Серкин: В Магадане есть то, чего нет в других местах
- Веб-разработчик из Москвы будет выращивать особые грибы в Приморье
- Сотни приморцев удивились, когда их телевизоры перестали показывать