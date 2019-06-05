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Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность

05 Июня 2019, 15:39 | Приморье

Видеоролик, всколыхнувший общественность, связан с несанкционированной попыткой осушить водохранилище

«Шокирующие кадры сняли на одном из водохранилищ Приморья» - именно так звучит хештег под видео, вирусом заполнившим интернет-пространство. Ролик демонстрирует сброс воды, умирающую рыбу и варварское отношение к окружающей среде в Кронштадском водохранилище в Спасском районе Приморского края. Ролик быстро набрал популярность и спровоцировал шквал вопросов в адрес районной администрации от неравнодушных граждан. В администрации Спасского района не сразу разобрались, что это фейк, сообщает газета «Золотой Рог».

«Уважаемые друзья, спешим известить о том, что водохранилище находится на своём месте в полном объеме», - сообщает представитель администрации, пояснив, что данный ролик связан с несанкционированной попыткой осушить водохранилище еще 1 июня. «Злоумышленники в ночное время в помещении, где находятся задвижки водосброса, открыли одну из трех задвижек и, чтобы её не смогли закрыть, срезали шток вместе с вентилем. На протяжении 12 часов происходил сброс воды. Узким кругом единомышленников были предприняты меры по закрытию задвижек и сохранению воды в озере», - так прокомментировала работник администрации.

Стоит сказать, что так называемых «фейковых» загонов в интернете огромное количество. И, как говорится, доверяй но проверяй. Фейк? Провокация? Диверсия? Кому это нужно? Кому угодно. Злобопыхателям, просто невменяемым людям или некой конкретной организации — надеемся, разберутся правоохранительные органы.

В настоящее время направлены, как нам сообщили, несколько обращений в разные инстанции с просьбой проведения оценки состояния дамбы, чтобы принять правильное решение о сохранении дамбы и водоёма.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: водохранилище  экология 



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