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Юные футболисты из Приморья стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований

05 Июня 2019, 13:43 | Приморье

В Сочи определили победителей XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». «Бронзу» в старшей возрастной группе завоевала команда «Содействие» Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска.

Этот Турнир ежегодно проводится МегаФоном при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» проходили с 27 по 30 мая на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 18 команд юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан.

В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнёров мероприятия – Александр Разинский, главный специалист отдела детско-юношеского футбола Российского футбольного союза и Денис Никитин, директор по региональному развитию МегаФона.

Победителем в старшей возрастной группе стала команда «Интер» из Оренбургской области, в младшей группе – «Цумада» из Республики Дагестан. Главным призом для юных чемпионов станет путевка в летний лагерь футбольного клуба «Барселона». 3 место в старшей возрастной группе заняла команда «Содействие» Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска.

«Турнир «Будущее зависит от тебя» очень важен для нас, так как он, в первую очередь, нацелен на раскрытие талантов детей-сирот. Каждый год мы уделяем большое внимание подготовке и проведению мероприятий проекта. Соревнования, как региональные этапы, так и финальные игры, дают возможность участникам показать свои спортивные навыки, командную слаженную работу. Для некоторых команд участие в турнире становится настоящим вызовом, другие задают тон всем остальным участникам, но, в любом случае, каждому есть к чему стремиться. В этом году сотрудники МегаФона на мастер-классах помогли ребятам потренировать навыки публичного выступления, продемонстрировать творческие способности, умение слышать и договариваться. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал, ведь они находятся в нестандартных для себя условиях, а для взрослых это хорошая возможность увидеть детей совершенно с другой стороны», - говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Дни соревнований получились очень активными и веселыми: каждый день ребят ждала развлекательная и образовательная программа. Во время экскурсии на стадион «Фишт» дети познакомились с инженерами МегаФона, которые рассказали, как строились коммуникации для Олимпийских игр и как обеспечить связью и интернетом болельщиков.

В один из дней команда МегаФона подготовила интерактивную игру «Цифровой мир начинается с тебя», где сотрудники рассказывали о цифровых решениях, а также о том, как создаются рекламные кампании. На профориентационном вечере команды в игровой форме «примеряли» профессии из спортивной индустрии: комментировали матчи, делали интервью со спортсменом, разбирали игровой момент и выносили свое решение в качестве арбитра, учились оказывать первую помощь. Вернувшись домой ребята смогут продолжить изучать мир профессии на портале naprimerku.ru, где представлены более 60 видов занятости из различных профессиональных сфер.

И все-таки главным событием для воспитанников детских домов и интернатов оставались финальные игры. Каждый день ребята играли в полную силу, показывали красивый футбол и желание стать чемпионами.

«Ребята ждали финальных игр в Сочи и усиленно готовились, - отмечает Игорь Жовниренко, директор Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска. - В прошлом году наша команда стала чемпионом турнира в младшей возрастной группе. В этом году мы попробовали свои силы в старшей. Конкуренция здесь гораздо сильнее, много опытных команд. И теперь ребята завоевали «бронзу», и это отличный результат. В родном Уссурийске парней встречали как чемпионов!»

Призовая тройка (старшая возрастная группа):

1. ИНТЕР, «Дом детства», Оренбургская область

2. ЮНОСТЬ, Брянская областная школа-интернат имени героя России А. А. Титова

3. СОДЕЙСТВИЕ, Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска, Приморский край

 

Призовая тройка (младшая возрастная группа):

1. ЦУМАДА, МКОУ «Интернат Сирот», Республика Дагестан

2. ТОТЕМ, «Красноярский детский дом №1», Красноярский край

3. ЗАБАЙКАЛЕЦ, Читинский Центр помощи детям  им.В.Н. Подгорбунского,Забайкальский край

 

Индивидуальные награды. Лучшие из лучших:

Лучший вратарь (младшая группа): КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ (ЗАБАЙКАЛЕЦ)

Лучший вратарь (старшая группа): РАХМАТУЛЛИН РУСТАМ (ИНТЕР)

Лучший защитник (младшая группа): ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ ВЛАДИМИР (ТОТЕМ)

Лучший защитник (старшая группа): НИКОНОВ ДМИТРИЙ (ИНТЕР)

Лучший нападающий (младшая группа): СИТАЛО АНДРЕЙ (ШКИД)

Лучший нападающий (старшая группа): ЛЕВОЧКИН ДАНИЛА (ЮНОСТЬ)

Лучший игрок (младшая группа): МАГОМЕДОВ ИСЛАМ (ЦУМАДА)

Лучший игрок (старшая группа): ЗУБАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ (ИНТЕР)

 

Досье "Золотого Рога": «Будущее зависит от тебя» — самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет в нём приняли участие более 3,5 тысяч команд из 140 городов России. Фондом «Измени одну жизнь» было создано более 2740 видеоанкет об участниках турнира и более 630 из них обрели новую семью. Официальный сайт соревнований.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  Содействие  будущее зависит от тебя 



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