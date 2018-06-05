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Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
К Дню защиты детей, который отмечается в начале июня, Крайстат подготовил доклад о приморской ребятне. В Приморском крае численность детей в возрасте 0-17 лет на начало 2017 года составила 370.5 тыс. человек (19.3% численности постоянного населения края), в том числе 190 тыс. мальчиков и 180.5 тыс. девочек. В городской местности проживало 276.8 тыс. детей, в сельской - 93.7 тыс. человек. Удельный вес возрастной группы малышей (0-6 лет) составил 44% от общего числа детей.
За 2017 год родилось 20973 ребенка, что на 11% меньше, чем в 2016 году, из них 241 двойня, 10 троен и одна пятерня (в 2016 - 260 двоен, 11 троен). Коэффициент рождаемости составил 10.9 на 1000 человек населения, как в городской, так и в сельской местности. До 2014 года этот показатель в селе был значительно выше, чем в городе (2014 - на 2.4 процентного пункта).
Согласно расчету перспективной численности населения до 2035 года (по среднему варианту прогноза от базы на начало 2017 года), подготовленному Росстатом, число детей и подростков до 16 лет к началу 2036 года значительно уменьшится (на 21%). С каждым годом число родившихся будет уменьшаться - с 21.1 тыс. человек (11 родившихся на 1000 человек населения) в 2018 году до 17.5 тыс. (9.5 родившихся на 1000 человек населения) в 2035 году. Суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину в течение репродуктивного периода), возможно, возрастет с 1.648 в 2018 году до 1.740 в 2035 году, при этом в сельской местности коэффициент составит - 2.410 и будет традиционно выше, чем в городской (1.623).
В Приморском крае в динамике удельного веса родившихся по возрастам матерей заметно снижение у матерей в возрастной группе до 25 лет (за последние десять лет с 40.8% до 21.3%). В этом возрасте обычно рождаются первенцы. Удельный вес детей рожденных женщинами в возрасте от 25 до 35 лет увеличился с 50% в 2008 году до 61.6% в 2017 году, а у женщин старше 35 лет с 8.9% до 17%, соответственно.
Под влиянием новых мер, стимулирующих рождаемость, стабильно увеличивается и число повторных рождений (родившиеся по порядку вторыми, третьими и более), основная часть которых приходится на женщин старше 25 лет (58% всех родившихся). Во всех городских округах и муниципальных районах в 2017 году удельный вес повторно родившихся малышей составлял свыше 50% всех рождений.
Из общего числа рожденных в 2017 году 212 детей (2016-259) рождены несовершеннолетними (до 18 лет) матерями, из них 68% - внебрачные дети. У матерей-одиночек родилось 2399 детей, что составило 11% общего числа рождений - это самый низкий показатель за последние годы. Добровольно признаны отцами 13% внебрачных детей - их рождения регистрируются на основании совместного заявления родителей в органах ЗАГС.
Показатель младенческой смертности в крае остается высоким: из 1000 родившихся умерло 6 детей в возрасте до 1 года.
Сокращение численности детского населения происходило так же и за счет миграционной убыли. В 2017 году отток детей до 18 лет в межрегиональной миграции (1179 человек) был частично замещен притоком в международной (170 человек).
Из общего числа прибывших в Приморский край из других регионов России дети в возрасте 0-17 лет составили 17%, из других стран - 9%, из числа выехавших - 21% и 7%, соответственно.
За последний год сменили место жительства на территории края (внутрирегиональная миграция) - 10.7 тыс. человек в возрасте 0-17 лет.
На конец 2017 года в крае действовало 520 самостоятельных и 5 филиалов дошкольных образовательных учреждений; численность детей, посещающих их, составила 89.9 тыс. человек. Также работало 50 групп кратковременного пребывания детей, их посещало 619 человек.
В 2017 году в расчете на 100 мест приходилось 99 детей (в 2016 - 100). В 199 дошкольных учреждениях численность детей превысила число мест (38% от общего числа дошкольных образовательных учреждений). Переуплотненность отмечалась в 10 муниципальных образованиях края.
По данным обследования в сфере дополнительного образования детей, 718 организаций, имеющих лицензию на предоставление услуг по дополнительным общеобразовательным программам для детей, а также организаций, реализующих программы спортивной подготовки, осуществляли деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей, причем для каждой пятой организации данный вид деятельности являлся основным.
В сельской местности дети имели меньше возможностей в получении дополнительного образования. Здесь только каждая четвертая организация предоставляла услуги дополнительного образования, которыми были охвачены 44.9 тыс. человек.
Кроме того, было обследовано 38 физкультурно-спортивных организаций, занимающихся только спортивной подготовкой детей. В них занималось 8.6 тыс. детей, из них только 5% - на платной основе.
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