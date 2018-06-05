Символы прошлого – под надежной защитой

Памятники истории и культуры Приморья ставят на учет и приводят в порядок

Над сохранением исторической памяти в Приморье работают органы власти, общественные организации и неравнодушные граждане. За прошедшие несколько лет работа по охране и благоустройству мемориалов, посвященных важным событиям в истории страны и края, была серьезно усилена. Ее результатом стали десятки поставленных на учет памятников культуры и истории края, восстановленные мемориалы в честь героев Второй Мировой войны, а также возрождение системы патриотического воспитания молодежи.

В январе 2017 года в Приморье была создана Инспекция по охране объектов культурного наследия. В ее полномочия вошло выявление, постановка на учет, регистрация в едином государственном реестре, сохранение, популяризация и охрана памятников культурного наследия на территории Приморского края.

Особый режим использования

По информации из отчета врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО перед краевым парламентом, к 31 декабря 2017 года инспекцией по охране объектов культурного наследия оформлено 75 охранных обязательств на объекты культурного наследия (регионального и федерального значения). В дальнейшем они должны быть включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ регионального и федерального значения, в котором сегодня уже числится более 1,6 тыс. памятников на территории края. К находящимся под защитой государства объектам будет применяться особый режим использования.

Кроме того, инспекция следит за тем, чтобы ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проводились с соблюдением всех необходимых требований. В 2017 году органом власти было выдано 68 разрешений на производство работ по сохранению памятников истории и культуры, в том числе оформлено восемь разрешений на строительство (реконструкцию) объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Также сотрудники инспекции организовали проведение 49 историко-культурных экспертиз земельных участков под хозяйственное освоение, и разделов проектной документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Проведены мероприятия по разработке градостроительных регламентов использования земельных участков, установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения. В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» на продолжение этой работы в 2018 году в бюджете Приморья запланированы 3,5 млн рублей на эти цели.

Кроме того, в 2017 году инспекцией были проведены две внеплановые выездные проверки и 15 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическим наблюдением в отношении объектов культурного наследия. По результатам контрольных мероприятий выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений и о приостановлении работ, привлечено к административной ответственности 13 собственников объектов культурного наследия.

Реставрация к юбилею. И не только

Нынешний год – юбилейный для Приморья. Не секрет, что прологом к оформлению края в качестве отдельной административно-территориальной единицы стал военный конфликт у озера Хасан в августе 1938 года. С целью подготовки мероприятий, приуроченных к 80-летию Хасанских событий, еще в минувшем году в Приморье была разработана проектно-сметная документация на ремонтно-реставрационные работы на памятнике героям боев у озера Хасан в 1938 году, что воздвигнут возле Краскино. Кроме того, ремонтно-реставрационные работы в 2018 году должны пройти на расположенном в Дальнереченске памятнике воинам-пограничникам, погибшим в 1969 году на острове Даманском – в начале 2019 года исполнится 50 лет с начала пограничного конфликта, связанного с островом.

Отметим, что памятники, связанные с историей Приморья, приводят в порядок не только по случаю юбилейных торжеств. С 2013 года в регионе успешно работает проект «Историческая память», благодаря которому были приведены в порядок 492 объекта, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Изначально проект был посвящен сохранению мемориалов, памятников, обелисков и других памятных мест, появившихся на карте Приморья в честь тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне. Однако очень быстро «Историческая память» дошла и до объектов, которые относятся ко всем наиболее значимым событиям в истории Приморья. Помимо текущего ремонта и благоустройства мемориалов, в рамках проекта проводятся торжества в честь основных государственных праздников, а также субботники, «уроки мужества» и конкурсы среди школьников.

Важной частью работы по сохранению памяти о подвигах прежних поколений стал мониторинг «вечных огней» в городах и поселках Приморья. Всего в Приморском крае расположены 36 «вечных огней» и огней памяти, а также несколько десятков объектов культурного наследия, посвященных подвигу россиян в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне на Тихом океане. Ежегодно в преддверии Дня Победы активисты Народного фронта совместно с представителями ветеранских организаций и патриотических объединений проверяют состояние памятников, монументов и обелисков, а также Вечных огней и Огней памяти, расположенных в регионе. В 2018 году были проверены все мемориалы с фото- и видеофиксацией: мониторинг прошел во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Артеме. Все проверенные Вечные огни действуют, территория памятников убрана.

«На основных мемориалах края в крупнейших городах Приморья горят Вечные огни, проведено необходимое благоустройство и санитарные мероприятия на территории монументов. Это хороший показатель того, что властями уделяется внимание подготовке к национальному празднику», – отметил член регионального штаба ОНФ Алексей ТИМЧЕНКО.

На фото: В Приморье умеют помнить.

Фото Ирины БАРАННИК.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.