Движение через Первую речку пустят по временному мосту

Временный мост через реку Первая речка возводят строители на автодороге Раздольное – Хасан. Генеральный подрядчик работ – АО «Примавтодор», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



Как сообщили на предприятии, на временный мост переведут движение транспорта, чтобы начать демонтаж поврежденного в результате прошлогоднего паводка сооружения.

«Здесь уже забиты все сваи, уложены металлические балки пролетного строения, идет монтаж плит перекрытия. После того как движение пустят по временному мосту, строители начнут демонтаж старого аварийного сооружения. Затем начнется строительство нового моста длиной 96 метров», – добавили в Примавтодоре.

Отметим, в рамках аварийно-восстановительных работ в Приморье будут построены пять мостов на месте разрушенных паводком. Помимо моста через Первую речку это сооружения в селе Занадворовка, на подъезде к селу Духовское, на 37-м километре дороги Рубиновка – Госграница и на дороге Галенки – Новогеоргиевка.



Напомним, в августе прошлого года в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами. На восстановительные работы из федерального бюджета выделено 357 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.