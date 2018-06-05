Зеленый десант охраны начал чистку

Мусора во Владивостоке и на его берегах хватит еще не на один субботник

В Год добровольца самые активные приморцы наводят в крае порядок. Канун всемирного Дня охраны окружающей среды и Дня эколога они встретили достойно. Десятки тысяч приморцев участвуют в добровольном труде на благо общества. Их руками убираются проблемные городские и сельские территории, высаживаются сотни тысяч саженцев, чистятся берега и акватории водоемов. И эта большая работа является естественной «прибылью» многочисленным мероприятиям, осуществляемым на бюджетной основе по государственной программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Уже в четвертый раз накануне всемирного Дня охраны окружающей среды по призыву Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора и при поддержке администрации Владивостока на берегах бухт и заливов города проходят морские субботники.

В минувшую субботу в 9.00 добровольцы-волонтеры уже традиционно пришли на Набережную Цесаревича, где получили напутствие и разъехались по закрепленным за ними участкам. Естественно, наиболее активно вышли коллективы инициаторов субботника. Особо заметны на разнарядке были участники от «Примводоканала», ДВФУ и Владивостокского морского торгового порта. Многие - с флагами и транспарантами, в фирменной одежде.

На акваторию вышли специализированные катера Росприроднадзора с ловцами мусора, вооруженными большими сачками. Ну, а на уборке от мусора берегов добровольцы проявили настоящую доблесть.













Деловая газета «Золотой Рог» особое внимание обратила на живописный участок морского побережья, где в бухту Золотой Рог впадает река Объяснения. Солидный слой мусора на берегу и мелководье, сероводородный запах разложения продуктов канализации, быстро наполняющиеся мусором мешки. Выяснилось, что одной машины мало, и заказана еще одна, а первая отъезжает на Спецзавод №1, где собранный мусор сгорит в ожидающих его топках.

Навскидку пытаюсь прикинуть – сколько же мусора сегодня смогут собрать все волонтеры, вышедшие на городские берега. Если у них «улов» оказался такой же «жирный», как здесь, то, пожалуй, тонн десять. А в предыдущие годы рапортовали о 3-4 тоннах. То есть, участие растет, а мусора в городе и на его берегах хватит еще не на один субботник.

Фото Виктора КУДИНОВА.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.