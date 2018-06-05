В Приморье ожидаются дожди и грозы

Погода наступившей недели в Приморском крае будет неустойчивой. Над северо-восточными провинциями Китая, заполняясь, будет кружить циклонический вихрь. Из его системы будут выходить облачные спирали и смещаться над территорией Приморья, вызывая к концу недели кратковременные дожди различной интенсивности и грозы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет.

Температура воздуха ночью +3…+17°С. Днём в континентальной части края по-прежнему жарко, +25…+33°С, на побережье прохладнее, +12…+18°С.

К середине недели над Охотским морем усилится антициклон, а его отрог распространится вдоль побережья Приморья. Создадутся условия для выноса холодного охотоморского воздуха. Температурный фон понизится на 3–8 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, со вторника временами возможны туман, морось. Температура воздуха в начале недели ночью +9…+12°С, днём +14…+17°С, в дальнейшем понизится на 3–5 градусов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.