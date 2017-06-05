Открытку, выпущенную к Дальневосточному МедиаСаммиту, можно отправить с форума в любую точку мира

На карточке, выпущенной Почтой России тиражом в 1 тысячу экземпляров, изображены официальный логотип МедиаСаммита и панорамный вид на Русский мост через акваторию пролива Босфор Восточный.

Снимок, сделанный фотокорреспондентом PrimaMedia Марией Бородиной, украсил открытку к Дальневосточному МедиаСаммиту, информационным спонсором которого выступает Деловая газета "Золотой Рог". Ее торжественный выпуск в почтовое обращение состоится 8 июня в кампусе ДВФУ в день открытия форума. Отправить открытку можно будет прямо с полей Саммита в любую точку мира.

— Я сделала эту фотографию в августе 2014 года, когда работала в оргкомитете фестиваля "Лето на Русском". Тогда квадрокоптеры не были так популярны, как сейчас, и, чтобы сделать красивые кадры с высоты, приходилось летать на вертолете. Я очень рада, что выбрали именно эту фотографию, и уже пообещала своим друзьям отправить несколько открыток прямо с МедиаСаммита, — сказала автор фото Мария Бородина.

Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлен штемпель специального гашения с фиксированными датами.

— После проведения торжественного мероприятия на стенде Почты России поставить оттиск данным штемпелем можно будет на любой корреспонденции, отправляемой почтой в дни саммита, – рассказали в пресс-службе Приморского филиала Почты России.

Отметим, согласно утвержденным правилам, штемпель после завершения Дальневосточного МедиаСаммита будет передан в Музей связи имени Попова г. Санкт-Петербурга, где хранятся все выпуски памятных почтовых штемпелей.

Стенд Почты России откроется на площадке Дальневосточного МедиаСаммита в корпусе "В" возле стойки регистрации участников. Здесь все желающие смогут также принять участие во Всероссийской благотворительной акции "Дерево добра" и подарить детям, пожилым людям, проживающим в домах-интернатах, адресную подписку на периодические издания.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Автор фото - Александр Ратников.