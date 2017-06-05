Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Открытку, выпущенную к Дальневосточному МедиаСаммиту, можно отправить с форума в любую точку мира
На карточке, выпущенной Почтой России тиражом в 1 тысячу экземпляров, изображены официальный логотип МедиаСаммита и панорамный вид на Русский мост через акваторию пролива Босфор Восточный.
Снимок, сделанный фотокорреспондентом PrimaMedia Марией Бородиной, украсил открытку к Дальневосточному МедиаСаммиту, информационным спонсором которого выступает Деловая газета "Золотой Рог". Ее торжественный выпуск в почтовое обращение состоится 8 июня в кампусе ДВФУ в день открытия форума. Отправить открытку можно будет прямо с полей Саммита в любую точку мира.
— Я сделала эту фотографию в августе 2014 года, когда работала в оргкомитете фестиваля "Лето на Русском". Тогда квадрокоптеры не были так популярны, как сейчас, и, чтобы сделать красивые кадры с высоты, приходилось летать на вертолете. Я очень рада, что выбрали именно эту фотографию, и уже пообещала своим друзьям отправить несколько открыток прямо с МедиаСаммита, — сказала автор фото Мария Бородина.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлен штемпель специального гашения с фиксированными датами.
— После проведения торжественного мероприятия на стенде Почты России поставить оттиск данным штемпелем можно будет на любой корреспонденции, отправляемой почтой в дни саммита, – рассказали в пресс-службе Приморского филиала Почты России.
Отметим, согласно утвержденным правилам, штемпель после завершения Дальневосточного МедиаСаммита будет передан в Музей связи имени Попова г. Санкт-Петербурга, где хранятся все выпуски памятных почтовых штемпелей.
Стенд Почты России откроется на площадке Дальневосточного МедиаСаммита в корпусе "В" возле стойки регистрации участников. Здесь все желающие смогут также принять участие во Всероссийской благотворительной акции "Дерево добра" и подарить детям, пожилым людям, проживающим в домах-интернатах, адресную подписку на периодические издания.
Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Автор фото - Александр Ратников.
Новости тематики
- Открытку, выпущенную к Дальневосточному МедиаСаммиту, можно отправить с форума в любую точку мира
- Жители Владивостока могут "сфокусировать" ракурс на столицу Приморья
- Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
- В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"
- Для "Медиаполигона" во Владивостоке будут искать "созидателей"
- "Золотому Рогу" двадцать пять – "бумага" ягодка опять!
- Владивосток. По улице - в историю
- Владивостоку к дню рождения подарят фотоальбом
- Стоимость участия в Дальневосточном МедиаСаммите-2017 во Владивостоке повысится с 25 мая
- Итоги фотоконкурса "Дальний Восток в объективе пресс-служб" подведут на Дальневосточном МедиаСаммите
Новости раздела
- Открытку, выпущенную к Дальневосточному МедиаСаммиту, можно отправить с форума в любую точку мира
- Конкурс промотиваторов "Люблю Дальний Восток" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Приморье готовится отмечать День России
- Жители Владивостока могут "сфокусировать" ракурс на столицу Приморья
- Секция "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Владивостокский Арбат очистят от машин
- Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
- В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"
- В Приморье провели мониторинг экологической тропы в Лазовском заповеднике на острове Петрова
- Водителей поделят на опытных и возрастных
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Игорная зона "Приморье" потеряла первого инвестора
- Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян пообещал Приморью миллиарды долларов инвестиций
- Авторынки Приморья: 70% машин в продаже без ПТС
- Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
- Дальний Восток пытается ухватиться за въездной туризм
- На Камчатке началась путина с планом добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей
- Бюджетники и военнослужащие первыми в Приморье переходят на новую платежную систему "МИР"
- Хабаровский край и Амурская область "скакнули" в рейтинге инвестпривлекательности
- На Дальнем Востоке реализуют нацпроект по строительству солнечно-дизельных энергоустановок
- Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке