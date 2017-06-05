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Конкурс промотиваторов "Люблю Дальний Восток" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017

05 Июня 2017, 17:10 | Приморье

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители от 14 лет и старше, проживающие на Дальнем Востоке. Самые креативные получат в подарок вкусные и полезные призы. Церемония награждения состоится 9 июня в кампусе ДВФУ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Чтобы создать свой промотиватор, необходимо зайти на сайт Дальневосточного МедиаСаммита, загрузить собственную фотографию, сделанную на Дальнем Востоке, выбрать фон, сделать к ней мотивационную подпись и опубликовать на своей странице в Facebook, Вконтакте или Instagram с хэштегом #ЛюблюДальнийВосток.


 

Также промотиваторы всех участников будут размещены в специальном разделе сайта МедиаСаммита.

Конкурс проходит с 5 июня до 13.00 часов 9 июня. Итоги будут подведены 9 июня на площадке Дальневосточного МедиаСаммита. Авторов лучших промотиваторов выберет компетентное жюри, в состав которого вошли представители корпорации развития Дальнего Востока, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, федеральные и дальневосточные журналисты и фотографы.

Самые креативные авторы получат:

1 место — "Набор мечты дальневосточника" (10 кг конфет от кондитерской фабрики "Приморский кондитер");

2 место — сертификат на 5 тысяч рублей в ресторан "Семь футов";

3 место — книга о предпринимателях Дальнего Востока "Владеть Востоком".

Конкурс проходит при поддержке Приморского отделения союза журналистов России. Спонсоры: фабрика "Приморский кондитер", ресторан "Семь футов" и приморское региональное отделение "Деловой России".

Промотиватор – специальный постер мотивационного характера, направленный на возникновение положительных эмоций и заряда бодрости тех людей, для которых он предназначен.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: медиасаммит 



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