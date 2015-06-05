Во Владивостоке 7-этажную постройку у дома Элеоноры Прей признали самовольной

Арбитражный суд Приморского края сегодня, 4 июня, признал 7-этажную постройку в Почтовом переулке во Владивостоке незаконной и обязал снести в 60-дневный срок, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со сылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В Арбитражном суде состоялось слушание по иску инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства к ООО «Технопарк». Инспекция требовала признать 7-этажную постройку в Почтовом переулке незаконной.

Арбитражный суд требование удовлетворил, признав построенное здание самовольным. Теперь застройщики в 60-дневный срок обязаны снести эту постройку.

Напомним, застройщик в нарушение требований градостроительного законодательства, законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в разрез с требованиями пожарной безопасности возвел 7-этажное здание.

«Необходимо подчеркнуть, что данными юридическими лицами строительство производилось при полном отсутствии проектной документации, разрешения на строительство, в отсутствие заключения экспертизы», – подчеркнули в инспекции.

Напомним, появление строительной техники около дома Элеоноры Прей вызвало возмущение общественности.

По инициативе департамента культуры Приморского края за домом Элеоноры Прей был закреплен статус объекта культурного наследия.