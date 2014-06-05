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Владивосток готов стать столицей Тихоокеанской России
05 Июня 2014, 11:29 | Приморье
Мифы о Дальнем Востоке и Приморье развенчали представители властей на Дальневосточном МедиаСаммите. Дискуссия о потенциале регионов и их эффективном позиционировании развернулась на круглом столе "Формирование имиджа территорий: от слов к действиям", который прошел в рамках Первого Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке.
Участниками круглого стола стали все заинтересованные стороны – представители властей Приморья, министерства по развитию Дальнего Востока, а также специалисты в области брендинга, что позволило определить потребности первых и представить готовые механизмы вторым.
Как отметил замминистра по развитию Дальнего Востока Максим Шерейкин, при формировании бренда в ведомстве отталкиваются от трех переменных. Проблемой номер один, по словам высокопоставленного чиновника, является миф, что в регион в связи с большими стройками и проведением саммита АТЭС вложили и без того уже немало средств.
"Наше министерство проанализировало государственные программы и выяснило, что наш регион имеет недофинансирование", - сказал Шерейкин. Другой миф состоит в том, что, как отмечает широкое сообщество, "добывать ресурсы зазорно".
"Никто не говорит о том, что мы отказываемся от переработки. Но надо объективно понимать, что инвесторы сейчас в первую очередь пойдут за ресурсами", - уверен замминистра. И, наконец, третий миф – отсутствие интереса со стороны инвесторов к Дальнему Востоку. По его словам, напротив, такого количества инвесторов как сейчас, прежде не было. Единственное, чего не хватает потенциальным вкладчикам в развитие Дальнего Востока, так это информации о самом регионе с точки зрения его инвестиционного потенциала.
Развенчивать мифы продолжил вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.
"В продолжение разговора о мифах: считается, что все деньги в Приморском крае государственные, и мы в них купаемся", - сказал вице-губернатор.
На самом деле, по его словам, на сегодняшний день Приморский край уже начал собирать плоды, благодаря тем госинвестициям и резонансу от политического тренда. Так, по итогам 2013 года валовый региональный продукт составил 603 млрд рублей, а объем иностранных вложений в экономику Приморья по итогам того же года составил 1,7 млрд долларов – меньше, чем планировалось (2,3 млрд долларов), но уже близко.
Также Усольцев отметил, что на территории Приморья уже реализуются большие проекты – особая зона на острове Русском (проект президента РФ), ОЭС на базе Соллерс-ДВ, горно-металлургический комплекс, рыбный и угольный кластеры в бухте Суходол. Отдельно вице-губернатор отметил логистические проекты: транспортный коридор Приморье-1, Приморье-2, связывающие территорию севера КНР с Приморьем.
"Серьезный проект, в котором мы уже имеем политическую поддержку", - подчеркнул Василий Усольцев.
Проекты есть, а в то же время грамотного позиционирования самой территории нет. И это, по мнению экспертов, проблема практически всех регионов ДФО. За исключением, пожалуй, Республики Саха (Якутия), где, как отметил председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, есть четкое понимание мета-бренда региона. Речь идет о понимании основного бренда и дальнейшем комплексном продвижении территории, а также о долгосрочной стратегии лет на 50. К примеру, мета-бренд Германии – Land of ideas.
По мнению доктора философских наук, известного профессора Леонида Бляхера, с брендом на Дальнем Востоке все хорошо, их целых два.
"…Но плохо, что они взаимно уничтожают друг друга", - сказал профессор.
Леонид Бляхер отметил, что в бренде территории отсутствуют люди.
"Основным источником информации о регионе были отчеты генерал-губернаторов, губернаторов. Но отчитывались не за территорию, а за то, что поручено. В итоге, когда столица собиралась развивать Дальний Восток, то осваивала пустую территорию", - объяснил эксперт.
Фактически сейчас это выглядит так: картинка есть – позитивный бренд инвестиционно привлекательного Дальнего Востока создан, а о том, что здесь живет достаточно большое число людей, забыли. Отсюда и несогласованность. В этом смысле успешными с точки зрения согласования, для ДФО стали бы бренды "Дальний Восток – регион заводов" или же таким же согласованным брендом могло стать строительство КВЖД.
Свою идею бренда для Дальнего Востока и Приморья презентовал Кирилл Потапенко, директор компании "ДВ Регион". Наиболее перспективным вариантом для продвижения региона, как он считает, является название Тихоокеанской России. В перспективе Владивосток – столица Тихоокеанской России. Идея такого крупного объединения, по мнению участника, даст синергетический эффект в позиционировании.
В завершение мероприятия участники круглого стола приняли резолюцию, которую направят в министерство по развитию Дальнего Востока, и администрации регионов, входящих в ДФО.
Напомним, Первый Дальневосточный МедиаСаммит проходил во Владивостоке 3-4 июня. На него собрались представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР – всего в оргкомитет поступило более 625 заявок. Организаторами мероприятия выступают Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс".
Издательская компания "Золотой Рог" выступила партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита.
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Тип на фото с права пожрать решил :)