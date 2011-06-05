Приморские милиционеры активно проходят переаттестацию

С 1 июня начался очередной этап аттестации сотрудников ОВД Приморского края.

В соответствии с планом реформы и сроками, определенными Президентом РФ, сотрудники всех служб и подразделений органов внутренних дел Приморского края получили уведомления о зачислении в распоряжение, т.е. выведены за штат.

Пройдено несколько этапов программы переаттестации: сотрудники приморских органов внутренних дел прошли компьютерное тестирование на знание Закона «О полиции», сдали нормативы по огневой и физической подготовке, прошли процедуру психофизиологического исследования.

Фактически начался заключительный этап, результатом которого станет сокращение органов внутренних дел на требуемые главой государства 20%. Примечательно, что кроме аттестационных комиссий, свое веское слово должны сказать общественники в лице представителей Общественного совета при УВД.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, на службу в полицию будут отобраны самые достойные, а главным критерием оценки станут профессиональные качества и эффективность работы каждого из кандидатов.

Досье «ЗР»:

До 1 августа, срок установленный Главой государства в качестве окончания периода переаттестации будущих полицейских в стране, на сотрудников органов внутренних дел распространяется действие Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 года №4202 – 1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел РФ». До окончания документального оформления перехода в новую структуру, бывшие сотрудники милиции будут продолжать добросовестно исполнять свои служебные обязанности и законно требовать от граждан законопослушного поведения.