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Полпред президента Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017
В рамках форума полпред президента в ДФО обсудит с медиасообществом и блогерами развитие Дальнего Востока
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017. В ходе форума он встретится с медиасооществом и блогерами для обсуждения темпов развития Дальнего Востока, реализации проекта «Дальневосточный гектар», строительства новых ТОР, оценки качества жизни и условий ведения бизнеса в ДФО, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе аппарата полпреда.
Как ранее отмечал Юрий Трутнев, МедиаСаммит является площадкой, необходимой для обмена опытом между представителями медиасообщества, власти и бизнеса.
«Дальний Восток – регион больших возможностей и перспектив. СМИ исполняют важную роль в его развитии. От результатов их работы зависит как единство информационного пространства страны, так и эффективность взаимодействия власти и общества. Итоги форума окажут значительное влияние на формирование и поддержку социально ответственной журналистики Дальневосточного региона и Российской Федерации в целом», - сказал полпред президента в ДФО.
Напомним, что организаторами Дальневосточного МедиаСаммита выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Законодательное собрание Приморского края, ДВФУ и ВГУЭС.
Председатель Приморского краевого отделения Союз журналистов России Виктор Суханов отметил, что в этом году форум выходит на новый уровень.
«Приморское отделение Союза журналистов России проводит Дальневосточный МедиаСаммит с 2014 года. Это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Традиционно в нем принимают участие признанные региональные эксперты и приглашенные спикеры. И те лучшие наработки, которые нам удалось собрать за три предыдущих года, конечно же, останутся достоянием форума. Но в этом году МедиаСаммит значительно расширяет горизонты и выходит на федеральный уровень: его проведение поддержал полномочный представитель президента в ДФО. Это говорит о том, что Дальневосточный МедиаСаммит превратился из отраслевой конференции в широкую дискуссионную площадку для представителей медиасообщества, бизнеса и органов власти и является знаковым событием для нашего региона», - сказал Виктор Суханов.
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
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