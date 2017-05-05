www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.57 р. 100 JPY: 51.03 р.
EUR: 62.73 р. 10 CNY: 83.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Полпред президента Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017

05 Мая 2017, 13:30 | Приморье

В рамках форума полпред президента в ДФО обсудит с медиасообществом и блогерами развитие Дальнего Востока

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017. В ходе форума он встретится с медиасооществом и блогерами для обсуждения темпов развития Дальнего Востока, реализации проекта «Дальневосточный гектар», строительства новых ТОР, оценки качества жизни и условий ведения бизнеса в ДФО, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе аппарата полпреда.

Как ранее отмечал Юрий Трутнев, МедиаСаммит является площадкой, необходимой для обмена опытом между представителями медиасообщества, власти и бизнеса.

«Дальний Восток – регион больших возможностей и перспектив. СМИ исполняют важную роль в его развитии. От результатов их работы зависит как единство информационного пространства страны, так и эффективность взаимодействия власти и общества. Итоги форума окажут значительное влияние на формирование и поддержку социально ответственной журналистики Дальневосточного региона и Российской Федерации в целом», - сказал полпред президента в ДФО.

Напомним, что организаторами Дальневосточного МедиаСаммита выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Законодательное собрание Приморского края, ДВФУ и ВГУЭС.

Председатель Приморского краевого отделения Союз журналистов России Виктор Суханов отметил, что в этом году форум выходит на новый уровень.

«Приморское отделение Союза журналистов России проводит Дальневосточный МедиаСаммит с 2014 года. Это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Традиционно в нем принимают участие признанные региональные  эксперты и приглашенные спикеры. И те лучшие наработки, которые нам удалось собрать за три предыдущих года, конечно же, останутся достоянием форума. Но в этом году МедиаСаммит значительно расширяет горизонты и выходит на федеральный уровень: его проведение поддержал полномочный представитель президента в ДФО. Это говорит о том, что Дальневосточный МедиаСаммит превратился из отраслевой конференции в широкую дискуссионную площадку для представителей медиасообщества, бизнеса и органов власти и является знаковым событием для нашего региона», - сказал Виктор Суханов.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

На фото: Юрий Трутнев. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia
 
Автор:
Теги: медиасаммит  Трутнев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru