www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.57 р. 100 JPY: 51.03 р.
EUR: 62.73 р. 10 CNY: 83.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Проект "Посмотри на Владивосток" расширяет партнерскую команду

05 Мая 2017, 09:31 | Приморье

Ко дню рождения столицы Приморья готовится к изданию пятый альбом «Посмотри на Владивосток», а в Музее современного искусства «АртЭтаж» откроется одноименная выставка, собщает Деловая газета "Золотой Рог".  В книгу войдет 157 фотографий.

Партнерами, поддерживающими проект, уже пятый год являются компания «Ростелеком» и сеть кинотеатров «Иллюзион», для которых это, в том числе, и историческая миссия. Ведь все фотографии «Посмотри на Владивосток» передаются в фонды Приморского государственного Музея имени Арсеньева, чтобы и через 10, и через 50, и через 100 лет эти снимки показали следующему поколению – какой была жизнь города в наше время.

А в юбилейный для себя год партнером проекта стал Владивостокский морской торговый порт: осенью этого года предприятие отметит свое 120-летие и намерено предложить фотографам города эксклюзивную экскурсию по километровым причалам, где расположены производственные мощности портового комплекса.

Созданный только в этом году Тихоокеанский туристический союз поспешил присоединиться к творческой инициативе «Посмотри на Владивосток», понимая, что такое соучастие усилит притягательность Владивостока для российских и иностранных туристов.

Информационными партнерами проекта, с радостью рассказывающими о его событиях, наряду с Деловой газетой «Золотой Рог», остаются сайт города VL.ru, телерадиокомпания «Владивосток», рекламное агентство «LAB PRESENT», радио «Лемма».

До презентации альбома и вернисажа выставки на сайте www.LookAtVladivostok.ru можно увидеть все 2196 фотографий, из которых международное жюри выбрало 157, а также – архив лучших фотографий предыдущих лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: посмотри на владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru