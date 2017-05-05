Проект "Посмотри на Владивосток" расширяет партнерскую команду

Ко дню рождения столицы Приморья готовится к изданию пятый альбом «Посмотри на Владивосток», а в Музее современного искусства «АртЭтаж» откроется одноименная выставка, собщает Деловая газета "Золотой Рог". В книгу войдет 157 фотографий.

Партнерами, поддерживающими проект, уже пятый год являются компания «Ростелеком» и сеть кинотеатров «Иллюзион», для которых это, в том числе, и историческая миссия. Ведь все фотографии «Посмотри на Владивосток» передаются в фонды Приморского государственного Музея имени Арсеньева, чтобы и через 10, и через 50, и через 100 лет эти снимки показали следующему поколению – какой была жизнь города в наше время.

А в юбилейный для себя год партнером проекта стал Владивостокский морской торговый порт: осенью этого года предприятие отметит свое 120-летие и намерено предложить фотографам города эксклюзивную экскурсию по километровым причалам, где расположены производственные мощности портового комплекса.

Созданный только в этом году Тихоокеанский туристический союз поспешил присоединиться к творческой инициативе «Посмотри на Владивосток», понимая, что такое соучастие усилит притягательность Владивостока для российских и иностранных туристов.

Информационными партнерами проекта, с радостью рассказывающими о его событиях, наряду с Деловой газетой «Золотой Рог», остаются сайт города VL.ru, телерадиокомпания «Владивосток», рекламное агентство «LAB PRESENT», радио «Лемма».

До презентации альбома и вернисажа выставки на сайте www.LookAtVladivostok.ru можно увидеть все 2196 фотографий, из которых международное жюри выбрало 157, а также – архив лучших фотографий предыдущих лет.