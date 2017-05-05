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В Приморье выходные начнутся с дождя
Очередной циклон с фронтальными разделами, углубляясь, будет смещаться с Северо-Восточного Китая на Хабаровский край, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В ночь на субботу, 6 мая, фронтальные разделы принесут в Приморье дожди различной интенсивности с грозами и сильным ветром. К утру дожди на юго-западе края прекратятся, а на остальной территории края сохранятся большую часть дня. Ночь ожидается теплой, во всех районах температура воздуха выше нуля, +3…+12 °C. Днем температурный фон от +9 °C до +16 °C, при прояснениях до +21 °C.
В воскресенье, 7 мая, циклон углубляясь, превратится в высокий, холодный вихрь и будет медленно кружить над центральными районами Хабаровского края. Облачные спирали вихря временами будут проходить над Приморским краем, вызывая в отдельных районах кратковременные дожди.
Ночь станет холоднее предыдущей на 2–4 градуса, при прояснениях температура воздуха понизится ниже нуля. А днем наоборот потеплеет, количество облачности уменьшится, воздух прогреется до +13…+23 °C.
В понедельник, 8 мая, циклон уйдет на Сахалин, в Приморье атмосферное давление будет расти, дожди ослабеют. В большинстве районов прояснит, ночью температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи, а день станет теплее на 3–6 градусов, +15…+28 °C.
В праздничный День Победы осадков в Приморье не предполагается. Днем в континентальных районах станет еще теплее на 2–4 градуса, а на побережье холоднее, чем накануне, на 3–5 градусов.
Во Владивостоке в ночь на субботу ожидается дождь и сильный ветер. Утром дождь прекратится, прояснит, воздух прогреется до +14…+16 °C. В дальнейшем ожидается погода без осадков.
В воскресенье, 7 мая, максимальная температура повысится до +17…+19 °C.
Самым теплым предполагается день в понедельник, 8 мая, воздух прогреется до +20…+22 °C.
9 мая, в День Победы, максимальная температура +15…+17 °C.
Ночной фон температуры в выходные дни во Владивостоке +7…+10 °C.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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